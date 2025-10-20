Pesquisar

17 mil candidatos

UEL divulga cartão de inscrição do vestibular 2026 nesta segunda

Redação Bonde com Agência UEL
20 out 2025 às 17:38

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) divulgou nesta segunda-feira (20), às 17h, o Cartão de Inscrição para os mais de 17 mil candidatos do Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) 2026. O documento com instruções para a realização das provas pode ser acessado no site do Vestibular.


As avaliações serão aplicadas nos próximos dias 26 e 27 de outubro, a partir das 14h, em 48 locais em Londrina.

O Cartão de Inscrição traz dados de identificação do candidato, e indica o endereço do local de prova e horário de início do concurso. Os candidatos deverão comparecer aos seus respectivos locais de prova (indicados no Cartão de Inscrição) às 13h. Os portões serão abertos às 13h20 e a aplicação das provas ocorre às 14h. 


Para a entrada em sala e realização do exame, é obrigatória a apresentação de um documento original de identificação com foto válido. A Cops informa que a impressão do Cartão de Inscrição é opcional, mas aconselha o uso do documento como um guia de informações e de localização para o dia da prova. 

O Campus Universitário receberá o maior número de candidatos. Serão 5.448 estudantes divididos em 11 locais nos Centros de Estudos da UEL. Pela cidade, serão utilizados 37 espaços de outras universidades e escolas públicas e privadas, onde 11.849 candidatos farão a prova.


PROVAS DO VESTIBULAR 2026 

Um total de 17.296 candidatos devem realizar o Vestibular UEL 2026 em dois dias de avaliação. No dia 26 de outubro, no domingo, todos os candidatos inscritos fazem a Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Redação, com 60 questões objetivas sobre: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia, além de uma única proposta de redação.


Já no dia 27 de outubro, na segunda-feira, apenas candidatos de cursos com alta concorrência realizam a Prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas, sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato.

CRONOGRAMA VESTIBULAR UEL 2026 


Divulgação do Cartão de Inscrição da Prova de Conhecimentos Gerais, Prova de Redação e Prova de Conhecimentos Específicos 20/10/2025 (17h).

Aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Redação (para todos os candidatos) 26/10/2025 (14h).


Aplicação da Prova de Conhecimentos Específicos (para candidatos aos cursos mais concorridos) 27/10/2025 (14h).

Publicação do gabarito definitivo de respostas objetivas da Prova de Conhecimentos Gerais 07/11(17h).


Disponibilização do Boletim de Desempenho do Candidato na Prova de Conhecimentos Gerais 07/11(18h).


Publicação das expectativas de respostas da Prova de Conhecimentos Específicos 28/11(18h).

Divulgação dos classificados na 1ª convocação 09/12/2025 (12h).

