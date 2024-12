UEL e UEM são destaques em ranking internacional de sustentabilidade

As universidades estaduais de Maringá (UEM) e de Londrina (UEL) lideram como as instituições de ensino superior mais sustentáveis do Paraná. A informação está no Ranking Universitário Mundial de Sustentabilidade 2025 da empresa britânica QS (Quacquarelli Symonds).





O levantamento avaliou o impacto social e ambiental de 1.743 universidades de 107 países, considerando os 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).





As duas universidades (UEM e UEL) ocupam a quarta e quinta posição na região Sul do Brasil, respectivamente. Entre as 42 instituições brasileiras avaliadas na pesquisa, a UEM figura na 16ª posição e a UEL na 21ª, à frente de grandes universidades federais, como a da Bahia (UFBA) e a de Uberlândia (UFU), por exemplo. As paranaenses também estão em destaque entre as universidades da América do Sul, sendo a UEM a 34ª mais bem avaliada e a UEL a 45ª do continente.

O levantamento considera um total de 52 indicadores, que compõem uma pontuação em três categorias: impacto ambiental, impacto social e governança. A primeira categoria, que corresponde a 45% da nota, compreende critérios como a qualidade das ações de ensino e pesquisa sobre meio ambiente, a abordagem das ciências climáticas e os projetos de pesquisa com foco em sustentabilidade. A segunda modalidade está relacionada às ações de equidade e acessibilidade.





A terceira e última categoria, que trata da governança, está relacionada às ações de transparência, ética, participação acadêmica e direitos humanos, entre outros fatores. Tanto a UEM quanto a UEL alcançaram as melhores pontuações individuais nesse quesito de avaliação, refletindo o compromisso institucional de ambas as universidades com um ambiente acadêmico justo, inclusivo e responsável.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS





O reitor da UEM, Leandro Vanalli, destaca a importância de integrar práticas sustentáveis na rotina acadêmica e administrativa.





“O resultado desse ranking é motivo de satisfação e orgulho da importância que a nossa universidade tem dado para as ações de sustentabilidade, com à consideração dos selos ODS em todos os projetos de pesquisa e de extensão universitária”, disse. “Os investimentos ajudam a transformar as realidades e colocam o sistema estadual de ensino superior entre os principais do Brasil e do mundo”.





