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UEL lança lista da 2ª convocação do Vestibular 2022 com 303 convocados

Redação Bonde com O Perobal - UEL
05 mai 2022 às 17:55
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A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) disponibilizou nesta quinta-feira (5) a 2ª convocação de Vestibular 2022. A lista traz o total de 303 convocados para 62 cursos de graduação da UEL, considerando turnos e habilitações. A 2ª convocação pode ser consultada no site da COPS.

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Os convocados têm até o dia 11 de maio para efetivar a pré-matrícula no Portal do Estudante. Eles também devem ficar atentos para o prazo de envio dos documentos pessoais e acadêmicos – de 5 a 12 de maio. A relação completa de documentos está disponível no Manual do Candidato, disponibilizado pela Cops.

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Outro procedimento obrigatório é a confirmação de matrícula, que deverá ser feita on line na primeira semana de aulas, a partir de agosto deste ano, direto no Portal do Estudante de Graduação.


Vestibular 2022


O concurso Vestibular, composto por 50 questões objetivas e a Redação, foi aplicado em 6 de março para pouco mais de 15 mil candidatos. O Vestibular 2022 registrou 22.587 inscritos e registrou 30% de abstenções – 6,7 mil candidatos do total inicial de inscritos.

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Este ano a UEL ofereceu 2.509 vagas, mais 616 pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação.


Confira o Calendário do Vestibular de matrículas e convocações.


Confira a lista de aprovados na 2ª Convocação


Processo Seletivo Vestibular 2022 - Resultado da 2ª Convocação


ADMINISTRAÇÃO (Matutino)

Inscrição  Nome

28021526   ENRICO AUGUSTHO ANDRADE FONSECA

28014041   FABIO HENRIQUE CAMPANHOLI

28002886   GABRIEL DIAS PALACIO

28003423   GIULIA FRANCOTTI

28017830   HECTOR BARBOSA IZIDORO

28023283   JOAO HENRIQUE MORAIS SILVA

28021616   JULIA CORREA SILVA

28011281   LAURINDO PANUCCI FILHO

28003489   MARIA EDUARDA FERREIRA MARQUES

28011359   MATHEUS AUGUSTO DA RESSURREICAO

28004714   MATHEUS KLEMM VAZ GUIMARAES

28022045   MURILO COUTINHO DE OLIVEIRA

28007723   MURILO TAGLIARI DAVANTEL

28030875   THIAGO MACHIAVELI BARRUECO SOUZA


ADMINISTRAÇÃO (Noturno)

Inscrição  Nome

28024657   ISABELA DE OLIVEIRA LATANZA

28016169   JOAO VICTOR DE BRITO GARDIN

28007156   LUCAS SHINJI KIKUTI


AGRONOMIA (Integral)

Inscrição  Nome

28027742   ADRIELLY STEFANY SCHELEIDER

28001116   ANTONIO SANCHES LEMES SOARES

28017576   DIEGO RISSATO

28023401   IAGO LOPES FERNANDES

28003812   JOAO VICTOR DE OLIVEIRA JAIME

28028312   JOSE ANTONIO CARDUCI SANTOS

28009454   JULIA BEATRIZ BATISTA DE MELO

28006507   PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA

28029763   PEDRO ROGERIO MONTEIRO

28015166   RAFAEL RUFINO DORNELLAS

28008908   VICENZO DANIEL BAZA HENRIQUE

28026607   VITOR AUGUSTO ALVARENGA CABRAL


ARQUITETURA E URBANISMO (Integral)

Inscrição  Nome

28023281   CRISTINA DE OLIVEIRA

28025658   GABRIELLY CRUZ CAMARA

28029216   GIOVANA BERTOLDO DE OLIVEIRA

28017636   GIOVANNA YAMAMOTO TENEDINE

28026885   GUILHERME HENRIQUE PEREIRA E SILVA

28030020   HELOISA REZENDE DA SILVA

28014960   ISABELA CAROLINE SILVA CUSTODIO

28019005   JOSHUA YAGAMI DOS SANTOS

28001184   LIVIA PERES GOMES

28001299   SAMUEL RODRIGUES ARAUJO TEIXEIRA

28029992   SOPHIA TOLEDO MOLEIRO

28000967   VINICIUS MARANHO BAUMGUERTNER


ARTES CÊNICAS (Matutino)

Inscrição  Nome

28027771   EMILY MARIA VERNIER COSTA

28015944   GUILHERME MIAN CRUZ OLIVEIRA

28027013   JOAO VICTOR PROENCA MANRIQUE

28003564   LEANDRO TRINDADE DE OLIVEIRA

28019819   MELORY LACERDA JACOB ALMEIDA


ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (Matutino)

Inscrição  Nome

28007977   REBECA MALDONADO SEVERINO

28000974   TALITA NASCIMENTO DOS SANTOS


BIOMEDICINA (Integral)

Inscrição  Nome

28001540   ANA BEATRIZ BARBOSA TONZAR

28012969   ANA BEATRIZ CERCONI DE AGUIAR

28010404   FERNANDA EDUARDA PIFFER SORVOS

28027721   HYAN GABRIEL BARBOSA DA COSTA

28005553   LUANNA PICOLO AGOSTINHO

28013080   LUIS EDUARDO ALEXANDRE GONZAGA DE LANDREIA

28030476   LUIS EDUARDO ZANIN DE TOLEDO

28011235   MANUELA FANCIO BOVOLIN

28020875   NUBIA NATALIA LOPES CARDOSO

28017574   PEDRO HENRIQUE DIAS INACIO


BIOTECNOLOGIA (Integral)

Inscrição  Nome

28004760   DAVI TAVARES NODA

28003222   FERNANDA FIORI TUTIDA

28009290   GABRIEL MARQUES DA SILVA

28021490   ISADORA ROCHA GARCIA

28010405   MARIA LUIZA PARUCCI BETTIO


CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (Integral)

Inscrição  Nome

28002920   GABRIEL WANTUIL GONCALVES DE OLIVEIRA

28009687   JOAO VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS

28028490   MATHEUS SILVA OKAJIMA

28028525   PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVESTRE

28011666   THIAGO PEREIRA DE SOUZA


CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Integral)

Inscrição  Nome

28017293   ANNA CLARA DE FREITAS DZIADZIO

28003328   ARTUR HENRIQUE FERREIRA FERNANDES

28002435   CAROLINA ANDRETTA VITURI

28004901   DANIEL FUNES FERREIRA

28020858   ISAQUE DA FRANCA TELES PORTO

28019442   JOAO PAULO DE OLIVEIRA MELO

28015562   JONAS PABLO DOS PASSOS VASCONCELOS

28016460   LAURA WASKO MARTINS

28019837   LETICIA INOCENCIO BOM LOPES

28001784   MARIA EDUARDA ZAPPIELO CAMARA

28025728   MATHEUS SABER ROMAGNOLI

28004583   VICTOR SEIJI TAGO MARUYAMA


CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Matutino)

Inscrição  Nome

28021864   ALINE GUARISO CREPALDI

28029392   CARLA ADRIANA PIMENTEL

28027022   ENZO GALVAN RANEA

28020846   GABRIEL GUSTAVO NEVES DIAS

28017546   IGOR DE PADUA RODRIGUES

28023237   JOAO GUSTAVO GARCIA BUFALO

28007434   JOAO VITOR ANTUNES DOS ANJOS POLVORA


CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Noturno)

Inscrição  Nome

28028267   ALESSANDRA CRISTINA SOARES

28018245   DANYLO WALLACE MATEUS

28026758   DORIVAL LUCAS DA SILVA

28027033   JAQUELINE SILVA

28029070   LARISSA YURI ARASAKI

28030815   LUCAS HENRIQUE GALLARDO ZANETTI

28029141   LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA

28025655   MARCOS HENRIQUE PESSOA

28022254   NATHALLIA MARIA APPOLONIO LUIZ

28006322   PEDRO HENRIQUE DA COSTA LIMAO

28028171   RAYANE EUGENIO DA SILVA

28023922   SIMONE MORAIS RAMOS


CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Matutino)

Inscrição  Nome

28002143   ANA JULIA PERON CARDOSO

28024324   ARTHUR SANTOS DE ALMEIDA JUVENCIO

28020358   CAIO MATHIDIOS DE PAIVA

28029745   FERNANDO FERRARI VENERI

28001450   HENRIQUE CAMACHO DOMINGUEZ

28029708   IGOR GLICERIO GARDIN

28015511   ISABELA BORGES PARO

28015066   JOAO PEDRO MARTINS PERES DAMACENO

28009786   JOSE VICTOR FREIRE LIBRAIS

28015409   MEL PERACOLI

28030205   YOHANN SIMONI


CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Noturno)

Inscrição  Nome

28028282   ANDREY LOPES CORREIA

28005173   FELIPE CATORE DAVILA BOIM

28030301   GUSTAVO ATOLINE CUNHA

28012806   GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA

28027345   ISABELA LIMA AGUIAR

28028278   JULIO CESAR PIAI ROSA

28030412   LEONARDO DE OLIVEIRA

28019705   PIETRA GOBBI BITENCOURT


DESIGN DE MODA (Matutino)

Inscrição  Nome

28020479   ESTHEFANE LIMA BELLE

28002118   LARISSA DE SOUZA PADUA

28002968   RAQUEL BONFIM LIMA


DESIGN GRÁFICO (Matutino)

Inscrição  Nome

28020496   ANA GABRIELA COUTO DE MORAES

28007854   ARTHUR EIJI DAMASCENO

28029531   GUILHERME DE ANDRADE MARCELINO

28016943   JULIA NAKAMURA


DIREITO (Matutino)

Inscrição  Nome

28015803   CAETANO FERREIRA CUNHA FRACASSO

28002424   ISABELLA FAVERO BONILLO

28001535   JOAO LUCIO RAMOS CAMILO

28023588   JOAO PEDRO VIOTTO PEREIRA

28024830   JULIA MARIA DOS SANTOS

28014954   LEONARDO FAUSTINO PERES

28017937   LILIAN DODORICO

28012286   LUCAS ALMEIDA CAMARGO

28021179   MARIANA MOYSES CAETANO

28002131   MARIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

28003932   ROSELI RODRIGUES MAGALHAES


DIREITO (Noturno)

Inscrição  Nome

28027949   ALBERTO HIROAKI NODA

28022099   ANA JULIA DOS SANTOS BENEDITO

28021429   BRUNO DE JESUS ROBERTO

28013376   EDUARDO MENDES DE SOUZA

28030349   EMMANUEL GRUBISICH MONTEIRO

28018230   JOAO VICTOR BENATTI NICOLAU

28018611   JULIA LINAI PICCIRILLI

28003142   MATHEUS FAGUNDES LOPES SILVA


DIREITO (Vespertino)

Inscrição  Nome

28006942   ELIAS FADEL NETO

28021778   FERNANDA BRANDAO GUTIERREZ DURAN

28000676   JOAO PAULO BATISTA ROBETUSSO

28005358   LUANA DE BIASI ZANCHETI

28011821   MARIA EDUARDA CORTILASSI PALEARI

28000328   MARIA EDUARDA MARCELINO DE SOUZA


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (Matutino)

Inscrição  Nome

28019965   ANGELIN VALOES DE RITA

28027063   CLARA NURIENE RAMOS BEGO

28009380   DOUGLAS HENRIQUE GALASSI

28028717   FERNANDO HENRIQUE SASSI FILHO

28008925   GABRIEL XAVIER LEBRE SANTOS

28024252   JOAO RICARDO CANONICO CAMACHO

28006606   LARYSSA RAFAELLA TEOFILO

28022643   LUCCA RIBEIRO DE CARVALHO

28011569   LUIZ OCTAVIO CAMPLEZI CALDEIRA CELICE

28018746   MARCELO MARQUES

28021540   MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO

28003148   ROBERTO VERGILIO DE ANDRADE

28016621   WILDER JOVANOVICH


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (Noturno)

Inscrição  Nome

28009340   BEATRIZ GOZZI MAZARI

28006510   CLEVERSON DE SOUZA RAMOS

28030967   DANILLO NATA VIEIRA LANGAME

28028780   FELIPE MEDEIROS DE CAMPOS

28000488   GUSTAVO FIORE SILVA

28007053   JOAO VICTOR DOS SANTOS RUFINO

28006196   KELVIN HIROSHI UNO SUSA

28008393   LARISSA DAFNER AMORIM DE SANTANA HENRIQUE


EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (Noturno)

Inscrição  Nome

28008489   ANDRE COSTA DA SILVA

28004894   GIULIANO FERREIRA DA SILVA

28009776   MARIO VANDERLEY GONCALVES

28022265   PAULO GUSTAVO GOMES DAMAZIO


ENFERMAGEM (Integral)

Inscrição  Nome

28027729   ANDRE GUILHERME BUTH

28028599   ANDRE MIYASHITA NISHIMURA

28006784   GUILHERME DOS SANTOS SILVA

28030820   JOAO GABRIEL CAMARGO DE LIMA

28013805   JULIA AURELIANO CASSINS

28027036   LIVIA SOTO DE MELLO

28013088   LORAINE MACHADO LUZ

28016957   MARIA EDUARDA CONSOLE PEREIRA

28030102   MARIA EDUARDA MARCHIORI

28019018   MARIANE BIANCHI PORTES

28004076   RENATA SAVIOLI JUSTINO

28019821   SABRINA CRISTINA HERNANDES


ENGENHARIA CIVIL (Integral)

Inscrição  Nome

28027186   ALFREDO MANUEL PRATES DA SILVA OLIVEIRA

28000207   ANA LUIZA RIOS PLAZA

28029696   EDUARDO DOS SANTOS DUARTE

28019465   EMANUELE CANTAGALLI BRANCO CHOUCINO

28010114   GIULIA FERNANDES

28021862   GUILHERME GODOY BACHIEGA

28012783   JOAO GUILHERME MARTINS SIQUEIRA OLIVEIRA

28000509   MARIA FERNANDA VALERIO

28022007   PAOLA ROSSANEIS

28027571   PEDRO JEAN ARLINDO DOS SANTOS

28028325   RAFAEL OBICI DE OLIVEIRA

28019530   RAFAELA SCHIAVON PAVAN

28006664   RAFAELA SIVIERO PASSOS


ENGENHARIA ELÉTRICA (Integral)

Inscrição  Nome

28004221   ANUAR BULATY TAUIL

28020931   ARTHUR KIM MARUITI OTANI

28013434   DANIEL TRESSE DOURADO

28009142   DAVI GABRIEL AZINARI GRANDE

28027645   EDMO BARROS DE OLIVEIRA FILHO

28013562   EDUARDO KATSUYOSHI YASUHARA SOUZA

28014489   GABRIEL BREDA BORRASCA

28030729   GUILHERME ANTONIO MENDES DE MORAIS

28014682   GUILHERME BRITO BARBOSA

28013957   LEOPOLDO VIEIRA BARBOSA

28016265   MANUELA DE OLIVEIRA REZENDE

28018001   PEDRO MATTOS MARQUEZIN

28011323   RYAN MARCOLA GOMES

28026069   TIAGO KOUKI NAKAYAMA


FARMÁCIA (Integral)

Inscrição  Nome

28003469   CARINE DE FREITAS SOUZA

28006978   CINDY GABRIELLE DE OLIVEIRA DONETI

28013777   ELISA DOS SANTOS BRITO

28020487   ENZO RIBEIRO ORTIZ

28029326   GIULIA SANTOS SILVEIRA

28022029   HELOISA SILVA DE BRITO

28011314   ISABELA LETICIA GARCIA RIBEIRO

28021962   JULIA GONCALVES PALMA

28024547   LETICIA FERNANDA PANSA RINALDI

28010005   LUIZA LEONARDI BATYRAS

28005273   VITOR GABRIEL CHIAMPI


FISIOTERAPIA (Integral)

Inscrição  Nome

28016725   ANNA CAROLINA ZUQUETO LIMA

28010436   BRUNA COSTA DE BRITO

28021688   CARLA ANDREASSA DA ROCHA

28002819   GABRIELA POMIN BASOLI

28010736   JULIA PACHECO MARTINS


HISTÓRIA - LICENCIATURA (Matutino)

Inscrição  Nome

28006681   HALINA DA COSTA

28020872   LETICIA ADRIANA SEIDEL

28005961   SOFIA SODRE CALIJURI NISHI

28007768   STEFANIA RIBEIRO COSTA RIOS MOLENA

28019314   THAYNARA GOMES PEREIRA

28011499   WYLLIAN APOLONIO DOS SANTOS


HISTÓRIA - LICENCIATURA (Noturno)

Inscrição  Nome

28015841   CAMILA MARIA RIBEIRO DAS NEVES

28010323   EWERTON PELIZARO LEITE

28003943   LEANDRO DORINI

28024323   LETICIA FERNANDA MORAES

28000499   LETICIA MARIA SEBERINO MARQUES

28010362   LUCAS EIDI MATSNURA

28014771   VINICIUS RODRIGUES FERNANDES


JORNALISMO (Matutino)

Inscrição  Nome

28000251   JOAO VICTOR FERREIRA GONCALVES


JORNALISMO (Noturno)

Inscrição  Nome

28028389   LUIZ FELIPE DOS SANTOS MIGUEL


LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (Noturno)

Inscrição  Nome

28018125   JOAO PEDRO SUBTIL


MEDICINA (Integral)

Inscrição  Nome

28000434   ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA

28029894   ANDRE VINICIUS ZOLESI

28016936   DANIA LAVINIA ASSUNCAO PEREIRA

28002440   GABRIELA YUMI SAKATA GUERRA

28005385   ISABELA GELAMO NOGUEIRA

28019840   JOAO OTAVIO PRESTES MUNHOZ

28003852   LIGIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

28003705   MARIA EDUARDA BUCCIOLI COSTA

28016801   MARIA LIDIA ROMAGNOLO KAIBARA

28019126   MARIANA DE OLIVEIRA RIPOL


MEDICINA VETERINÁRIA (Integral)

Inscrição  Nome

28002704   ANA VITORIA DE BRITO HELER

28010599   ANNA ARISSA TAKANOHASHI

28015478   BIANCA MARIA RODRIGUES DO PRADO

28003529   GIOVANNA FRIGERI GOMES

28001733   ISABELA FERNANDA MASSARO

28015999   MARIA EDUARDA MARIANO DE OLIVEIRA

28016382   MIRIA GABRIELE PANIZIO

28008656   NATHALY LETICIA DA SILVA

28000037   PAMELA GIOVANA TURINI

28000762   THAISA FERNANDA DE AZEVEDO

28000326   THARYANE APARECIDA GARBIN DE OLIVEIRA


MÚSICA - LICENCIATURA (Vespertino)

Inscrição  Nome

28011475   ANDRE SERAFIM SANTINI

28028020   LUCAS ROBERTO VICENTE

28001173   MILLENA FERRAZ VALERIANO

28004872   OTAVIO GOMES DE SA PICHEK


NUTRIÇÃO (Integral)

Inscrição  Nome

28000734   BARBARA DE SALES SGRIGNOLI

28020285   CARLOS GUSTAVO GARCIA MARTINELLI

28029328   CAROLINA BILHAO MIRANDA

28010874   GABRIEL MARCINOVSKI PEREIRA

28016511   LORENA DE PAULA CARVALHO

28014055   MARCOS FELIPE TEIXEIRA


ODONTOLOGIA (Integral)

Inscrição  Nome

28019206   DEBORA GIBIN DA SILVA

28004803   ISADORA BOM DOS SANTOS

28008621   JULIA DE OLIVEIRA SILVA

28029298   LEANDRA LOCATELLI DE ARAUJO

28029855   MARCELA MARINETE DA SILVA DONEGATI


PSICOLOGIA (Integral)

Inscrição  Nome

28000753   ANNA CLARA GONCALVES RAMOS

28006643   ANNA LAURA PEREIRA DE QUEIROZ

28030553   ANTHONY KAWAN FELIX DE SOUZA

28003914   EDNO MARCOS DA COSTA JUNIOR

28005989   EDUARDA GABRIELA GONCALVES MEDEIROS

28028440   FERNANDA PARO SIMOES FERNANDES

28009945   MARIANA MEIRA CAPUCHO

28026952   MARINA HEITZMANN HARA

28013638   MILENA EMILIANI DE OLIVEIRA

28027385   PEDRO CAETANO FAGUNDES

28015937   PEDRO MIGUEL LOPES MORALES


RELAÇÕES PÚBLICAS (Matutino)

Inscrição  Nome

28001799   HELOISE DE FATIMA MESSIAS PEREIRA

28009808   JULIA DOS SANTOS SOUZA

28026263   MARIA FERNANDA BARREIRO LAZARIN

28002535   VITORIA CRUZ JULIAO


RELAÇÕES PÚBLICAS (Noturno)

Inscrição  Nome

28026093   GIULIA BAPTISTELLA BRUNO

28020848   JESSICA SILVA DE LEON


SERVIÇO SOCIAL (Noturno)

Inscrição  Nome

28027258   ANA CAROLINA DOS SANTOS

28018097   CRISTIANE CARLA DA SILVA

28006114   FLAVIENE GOMES MONTEIRO

28005679   FLAVIO TORNERO


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