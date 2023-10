UEL mantém liderança entre as estaduais do PR no ranking Times Higher Education

A UEL se manteve como a melhor universidade estadual do Paraná de acordo com o ranking da consultoria britânica Times Higher Education (THE) 2024, divulgado na última semana, que analisou este ano 1904 universidades públicas e privadas de 108 países.





A UEL permaneceu classificada no grupo 1501+, porém com melhoria na pontuação, em relação a 2023, em três das cinco áreas de indicadores de qualidade. Ao todo, os organizadores analisaram mais de 134 milhões de citações científicas, 16,5 milhões de publicações e mais de 68 mil respostas a solicitações, somando 411.789 pontos de dados.

No ranking deste ano, a Universidade Estadual de Londrina conseguiu subir no quesito Ensino (de 6,93 para 9,9), Pesquisa (de 4,47 para 4,83) e Citações (de 4,77 para 5,88). De acordo com a Diretoria de Avaliação e Informação Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), pela metodologia da consultoria britânica, as universidades são avaliadas em indicadores de qualidade, distribuídos em cinco categorias: Ensino (peso 30%), Pesquisa (30%), Citações (30%), Perspectiva Internacional (7,5%) e Renda da Indústria (2,5%).





Para a reitora, Marta Favaro, os rankings internacionais têm demonstrado a capacidade da UEL e das universidades estaduais, que têm obtido destaque pela qualidade do ensino, produção científica e na inovação. “A comunidade universitária tem conseguido cumprir bem seu o papel de formar profissionais, produzir conhecimento e inovação com foco no desenvolvimento”, definiu.





No ano passado, a UEL foi considerada a melhor universidade estadual do país no quesito “Inovação”. No ranking Times Higher Education (THE) 2023, a UEL conseguiu subir 24 posições no ranking geral (pulando da posição 50ª para a 26ª), entre 62 instituições públicas e privadas brasileiras avaliadas. A UEL também figurou como melhor universidade estadual do Sul e a quinta melhor estadual do país, com média final ponderada de 19,15. O resultado é superior ao obtido no ano anterior, quando a instituição alcançou média 18,4.





Veja a lista completa das Universidades que mais se destacaram no ranking THE 2024.