UEL oferece curso de inteligência sustentável para estudantes de graduação

A Universidade Virtual do Paraná (UVPR) promove o Curso Inteligência Sustentável para estudantes universitários das sete instituições estaduais de ensino superior paranaenses, incluindo a UEL (Universidade Estadual de Londrina). O objetivo é incentivar a sustentabilidade e desenvolver habilidades profissionais diferenciadas para o mercado de trabalho, com foco em responsabilidade e governança socioambiental. As inscrições seguem até 30 de outubro, exclusivamente pela internet. O conteúdo será aplicado de forma online, a partir do dia 2 de novembro.





A iniciativa contempla alunos também de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar). Juntas, as instituições somam 82.341 estudantes – 73.043 na graduação, em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia; e 9.298 na pós-graduação, em cursos de especialização, mestrado e doutorado.

Publicidade

Publicidade





Ao final do curso serão emitidos certificados de participação, que poderão ser validados como atividades complementares nas instituições envolvidas.





PARCERIA

Publicidade

Publicidade

A capacitação tem amparo no Projeto Universidade 2030, numa parceria entre a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e o Youth Action Hubs (YAH), organização do Terceiro Setor, ligada à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, sigla em inglês para Conference on Trade and Development). Estabelecida em 1964, a UNCTAD é um fórum intergovernamental, que foca no protagonismo jovem para viabilizar o desenvolvimento sustentável.





Com carga horária total de 40 horas, o conteúdo do curso abrange quatro módulos: desenvolvimento sustentável; a Agenda 2030 e os 17 ODS; implementação da Agenda 2030 no Brasil e Paraná; e o papel dos cidadãos na implementação dos ODS. Os estudantes serão inseridos em temas relacionados aos direitos humanos, combate à desigualdade e injustiça, mudanças climáticas, empoderamento de meninas e mulheres, entre outros.

Publicidade





Serviço:

Publicidade

Curso Inteligência Sustentável

Publicidade

Inscrições: até 30 de outubro – sites.uvpr.pr.gov.br/inteligenciasustentavel

Carga horária: 40 horas (quatro módulos).

Público de interesse: estudantes de graduação e pós-graduação das universidades estaduais do Paraná

Início das atividades: 2 de novembro.