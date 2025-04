UEL recebe doações de testes psicológicos e visita de autor referência na área em Londrina

O Departamento de Psicologia da UEL (Universidade Estadual de Londrina) recebeu em março 30 exemplares de testes psicológicos doados pela Editora Vetor - empresa responsável por fornecer soluções para o setor, na área de testes e materiais didáticos para professores universitários. A doação ocorreu por meio de uma solicitação do Departamento ao professor e autor dos testes em questão, Fabian Rueda, responsável pela mediação entre a universidade e a editora.





Quem é Rueda?

Rueda é mestre e doutor em Psicologia pela USF (Universidade São Francisco) e sócio fundador e presidente da AbeciPsi (Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia). Além disso, o professor foi conselheiro do CFP (Conselho Federal de Psicologia) de 2017 a 2020 e coordenador do Satepsi (Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos) de 2017 a 2019. Rueda é autor de mais de quinze testes psicológicos, dos quais dez integraram a doação feita à universidade.





Além da doação, a editora também oportunizou a vinda do autor até a universidade para uma aula no PPPGPSI-UEL (Programa de Pós-graduação em Psicologia) e um curso aos discentes vinculados ao Laboratório de Avaliação e Pesquisa Psicológica, coordenado pela professora Katya Luciane de Oliveira. Na ocasião, ele ministrou palestra na disciplina “Psicodiagnóstico e Intervenções Clínicas”, e uma capacitação com alunos de Psicologia em relação à aplicação dos testes psicológicos.

Uso dos materiais recebidos





De acordo com a professora e chefe do Departamento de Psicologia e Psicanálise, Maíra Bonafé Sei, a doação dos instrumentos didáticos ajudarão não apenas no aperfeiçoamento do conhecimento técnico dos estudantes mas também na aplicação desses materiais no diagnóstico e tratamento de pacientes da Clínica de Psicologia da UEL.





“Esses instrumentais irão dar uma amplitude tanto no conhecimento dos estudantes, quanto na aplicação prática desses materiais em pacientes da clínica psicológica da UEL. Esses testes auxiliam na construção das informações em um processo de avaliação psicológica, averiguando aspectos da atenção, memória, habilidade de resolução de problemas, dentre outras habilidades que surgem em contextos clínicos, trânsito, organizações, escola, dentre outros”, explica a professora.