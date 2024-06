UEL recebe nesta segunda mais de 2.800 novos alunos para o ano letivo de 2024

Com um sorriso de orelha a orelha e um abraço em cada um dos veteranos, Jéssica Borges, 23, chegou à UEL (Universidade Estadual de Londrina) na manhã desta segunda-feira (17) para o seu primeiro dia como estudante de Relações Públicas. Ela diz que sempre quis fazer algum curso relacionado à área de comunicação, sendo que RP é o que se encaixa melhor com seus objetivos. Emocionada, ela conta que realizou um sonho que é compartilhado entre toda a família. “Ainda é muito inacreditável para mim estar aqui”, admite.





A emoção de Borges é compartilhada com outros 2.800 calouros que estão chegando para cursar o ano letivo de 2024 na UEL. Com uma semana de recepção recheada de atividades para a integração dos calouros, assim como com passeios pelo campus, o começo de um novo ciclo é sempre marcado pelo nervosismo, o que a reportagem foi conferir de perto. Por isso, o papel do veterano é fundamental para trazer tranquilidade e calma para quem está chegando agora, como conta Júlia Castiquini, 18, que está cursando o 2° ano de Relações Públicas. “A gente espera que eles possam contar conosco como um apoio e que depositem 100% da confiança na gente”, afirma.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a semana, os calouros vão ter o primeiro contato com os professores do Departamento de Relações Públicas, que os guiarão nos próximos anos, assim como vão conhecer pontos importantes da UEL. Além disso, os calouros e veteranos vão aproveitar juntos um lanche, em que vão ser feitas brincadeiras para que cada um conheça um pouco sobre a vida e curiosidades do outro.





Ao caminhar pelo Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes), era possível ver grupos de calouros e veteranos interagindo pessoalmente pela primeira vez. Apesar do nervosismo e da timidez de alguns, o contato inicial é uma forma de “quebrar o gelo”. Aos 17 anos, Davi Quadros garante que está animado e nervoso para começar o curso de Artes Cênicas. Com o sonho de seguir carreira na área do cinema, ele optou por começar com cênicas para depois dar continuidade nos planos. “Eu nunca imaginei estar aqui como aluno”, ressalta, complementando que acredita que os próximos quatro anos serão intensos, mas admite estar ansioso para a parte prática do curso.

Publicidade