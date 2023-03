UEL registra abstenção de cerca de 36% na 1ª fase do Vestibular 2023

O total 7.628 candidatos, o que corresponde a aproximadamente 36% do total de 20.819 estudantes inscritos, deixaram de comparecer à primeira fase do Vestibular 2023 da UEL, realizado neste domingo (5) em Londrina, Curitiba, Guarapuava, Cascavel e Umuarama.





O índice de abstenção, considerado alto, era esperado pela equipe da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) em virtude do resultado do Sisu, divulgado no último dia 28 de fevereiro, e pela data de realização das provas, em março e abril deste ano.

Nessa primeira etapa os candidatos responderam 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais, que tiveram como tema central o conhecimento científico e sua repercussão na sociedade. Esse ano estão sendo ofertadas na UEL 3.100 vagas, sendo 2.541 via Vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

Para a reitora da UEL, professora Marta Favaro, além do Sisu e da data das provas, existe um claro distanciamento e desinteresse de estudantes do Ensino Médio com o Ensino Superior e a possibilidade de empregabilidade no mercado formal de trabalho. Segundo a reitora, a Universidade tem buscado intervir ao ampliar a divulgação de atividades relacionadas à academia, apoiando a avaliação que educadores e o setor público têm feito e lançando mão de ações para adequar o calendário acadêmico, afetado pelos dois anos de pandemia.





Os aprovados no Vestibular 2023 deverão iniciar as aulas no dia 17 de julho. Para 2024, está prevista uma redução de cerca de 45 dias nesse intervalo temporal, a partir de ações decididas pela Câmara de Graduação e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). De acordo com a reitora, é fundamental que a sociedade se engaje nos esforços de valorização da educação da nova geração, restabelecendo a importância do Ensino Superior enquanto formador de novos profissionais.

“É fundamental que a sociedade se engaje nos esforços de valorização da educação pública”, afirma a reitora, Marta Favaro





Balanço

A coordenadora de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia, afirmou que, mesmo com a abstenção alta, a UEL aplicou a primeira fase para cerca de 13 mil estudantes, o que mantém o Vestibular entre os maiores do país. Ela ressaltou a importância do retorno do concurso em duas fases. Nesta primeira etapa, as provas em Londrina foram aplicadas em 37 locais. Mais de 2,2 mil pessoas trabalharam na aplicação e fiscalização do Vestibular 2023.





Outro aspecto positivo ressaltado por Sandra foi a participação de 146 candidatos deficientes, um crescimento de 70% no total de inscritos nessas cotas em relação a 2022. Esse foi o segundo ano seguido em que a UEL ofereceu cotas para deficientes. Como ocorre todos os anos, 363 apenados estavam inscritos no concurso e fizeram as provas em em sete presídios de Londrina – PEL I, II e III; Casa de Custódia, Cadeia Feminina, Creslon e no Patronato.

Segundo Sandra Garcia, número de candidatos deficientes inscritos no processo registrou crescimento expressivo em relação ao ano passado: 70%





O gabarito provisório será publicado neste domingo, a partir das 21h, no site da Cops. A UEL publica o resultado da 1ª fase, no próximo dia 20 de março, a partir das 17h, também no site da Cops.

Segunda fase

Os candidatos aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4.