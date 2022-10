UEL sobe 24 posições em ranking global de excelência em ensino superior

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) aumentou 24 posições, em relação ao ano anterior, passando da 50ª colocação para a 26ª entre as melhores instituições de ensino superior do mundo, segundo o World University Rankings 2023, da consultoria britânica Times Higher Education (THE). O levantamento foi divulgado nesta semana, durante o evento THE World Academic Summit 2022, em Nova York, nos Estados Unidos. O Brasil tem 62 universidades classificadas.





A instituição manteve a classificação global no grupo 1201-1500. Na sequência, a UEM, a Unioeste e a UEPG figuram em 34º, 35º e 60º lugar nacional, respectivamente. No global, as três estaduais estão no grupo 1501+. As universidades estaduais de Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) também estão na lista.

No quesito inovação, relativo à transferência de conhecimento, a UEL é a segunda instituição mais bem avaliada da Região Sul do Brasil e a sexta do País, à frente inclusive da Universidade de São Paulo (USP), primeira colocada no ranking geral nacional.







Ao todo, foram avaliadas 1.799 universidades de 104 países. Os resultados compreendem 13 indicadores de desempenho, agrupados em cinco métricas: qualidade de ensino (30%), inovação (2,5%), internacionalização (7,5%), pesquisa, incluindo volume, investimento e reputação (30%), e citações, referente à influência da pesquisa (30%).

Para a reitora da UEL, professora Marta Regina Gimenez Favaro, as universidades cumprem papel importante na formação de profissionais e na produção de conhecimento em benefício da sociedade. “Os resultados nesse ranking refletem o trabalho que vem sendo desenvolvido na área de ensino e na formação de profissionais qualificados. Também conseguimos destaque em citações, o que demonstra que o trabalho produzido pelos pesquisadores está sendo reconhecido como referência em todas as áreas do conhecimento”, afirma.







O World University Rankings reforça outras classificações internacionais da THE, que mensuram a qualidade do ensino superior ao redor do mundo. No Latin America University 2022, dedicado às universidades latino-americanas, UEM, UEL e UEPG ocupam as posições 45, 50 e 92, nessa ordem, seguidas pela Unioeste, classificada no grupo 101-125.

O Impact Rankings 2022 – que avalia a atuação acadêmica em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) – destaca as universidades estaduais do Paraná nas seguintes colocações: UEM – 301-400; UEL – 401-600; e UEPG e Unioeste – 801-1000.

Além das estaduais, o ranking de 2023 também classifica a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).