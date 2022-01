Uenp abre inscrições para cursos de inglês, espanhol, francês e japonês

O CII (Centro Internacional de Idiomas) da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas para cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. As vagas são para jovens e adultos de todo o Brasil.

Os cursos serão ministrados no primeiro semestre de 2022 e têm carga horária de 30 e 60 horas, com aulas síncronas (via Google Meet) e atividades assíncronas (via Google Classroom). Eles atendem diferentes níveis, do básico ao intermediário, e interesses de aprendizagem, como viagem, trabalho e estudos.

As aulas têm como foco o desenvolvimento de habilidades de produção e compreensão oral e escrita, de modo a permitir aos alunos o uso da língua alvo em diferentes situações de comunicação.





Para os cursos de 60 horas, o valor semestral é de R$ 375,00 (ou até 4x de R$ 93,75) para a comunidade interna (docentes, discentes e agentes universitários da UENP) e de R$ 425,00 (ou até 4x de R$ 106,25) para a comunidade externa. Nos cursos de 30 horas, o investimento é de R$ 187,50 (ou 4x de 46,87) para a comunidade interna e de RS 212,50 (ou 4x de 53,12) para a externa.





Há também uma taxa de matrícula no valor de R$ 50,00, que deve ser paga no momento da inscrição.

Os materiais são gratuitos e totalmente digitais. Os professores são profissionais fluentes no idioma que ensinam e foram aprovados em prova didática.





As matrículas podem ser feitas até 21 de fevereiro, pelo site http://cri.uenp.edu.br/index.php/cii-inscricao. A previsão é que as aulas ocorram de 05 de março a 16 de julho.





Teletandem





O CII também está com inscrições abertas, exclusivamente para aprendizes de inglês vinculados à UENP e ao CII, para parcerias de teletandem com aprendizes de português da Harvard e da Tufts University. Mais informações sobre as parcerias podem ser encontradas nos formulários de inscrição e no site do CII.