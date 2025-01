Uenp divulga concurso para contratação de agentes universitários

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) realizará o Concurso Público de Provas e Títulos para selecionar agentes universitários profissionais e de execução da carreira técnica para os campi e para a reitoria. As inscrições poderão ser realizadas de 21 de janeiro a 13 de março de 2025.





Para o concurso de Agente Universitário Profissional são ofertadas 28 vagas, sendo destinada a taxa de 10% para afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência.

As vagas são para Administrador (4); Advogado (5); Analista de Informática (2); Arquiteto (1); Assistente Social (1); Bibliotecário (1); Biólogo (1); Comunicador Social (2); Contador (3); Enfermeiro (2); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); e Psicólogo (2).





O concurso constará das seguintes fases: Prova Objetiva, para todos os cargos e funções, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa, para cargos e funções especificadas no Anexo I do edital, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Prática, para cargos e funções especificadas no Anexo I do edital, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos, para todos os cargos e funções, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site . A taxa de inscrição é de R$ 250,00.





Você pode conferir os editais do Concurso Público de Agente Universitário Profissional no site da Universidade .





