UEPG e Unioeste vão contratar docentes e técnicos em regime temporário

As universidades estaduais de Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) estão com inscrições abertas para contratação temporária de docentes e agentes universitários. São 41 vagas em diferentes áreas de conhecimento para professor colaborador na UEPG e 52 para profissionais de nível médio e superior na Unioeste. As inscrições para docentes seguem até 29 de novembro e para agentes universitários, até 8 de janeiro de 2024.



Na UEPG, o edital prevê vagas no regime de trabalho de 20 e de 40 horas, com remuneração entre R$ 1.803,76 e R$ 9.383,94, conforme a carga horária e titulação do docente contratado. A seleção será em três etapas: prova escrita e prova didática com arguição (ambas de caráter eliminatório) e a avaliação de títulos (classificatória).



A prova escrita será aplicada em 10 de dezembro e o resultado deverá ser publicado no dia 12 do mesmo mês. A avaliação didática ocorrerá entre 14 e 15 de dezembro para os candidatos aprovados na primeira etapa do processo.



Para a avaliação de títulos o candidato habilitado deverá encaminhar a documentação para análise e identificação, por meio do Sistema de Protocolo Digital (SEI), conforme orientações que constam no edital.

UNIOESTE

O processo seletivo para contratação de agentes de ensino médio e superior da Unioeste tem inscrições abertas até 8 de janeiro de 2024, com valores de R$ 150,00 para vagas de nível superior e R$ 100,00 para oportunidades de nível médio. Há possibilidade de isenção da taxa e as informações detalhadas constam no edital.

Existem vagas para os campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo e para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.



As provas estão agendadas para 4 de fevereiro de 2024 e serão realizadas nos campus da Unioeste. O candidato, no momento da sua inscrição, deverá optar pela cidade na qual fará a prova, não necessariamente o local da vaga.



A avaliação será por meio de prova escrita para as todas as funções, exceto de técnico em prótese dentária; e de intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras. Para essas duas funções, a avaliação será por meio de prova prática e currículo.



As vagas para agente universitário com nível superior são para Administrador; Advogado; Analista de Informática/Desenvolvimento de Sistemas; Analista de Informática/Redes e Infraestruturas; Bibliotecário; Contador; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Engenheiro Químico; Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras; Médico do Trabalho; Médico Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Pedagogo e Químico.



Para profissionais com nível médio as vagas são para Técnico Administrativo, Técnico em Anatomia e Necropsia; Técnico em Laboratório; Técnico em Laboratório/ Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletricidade, Eletroeletrônica ou Eletrônica; Técnico em Laboratório/Química, Análises Químicas ou Análises Clínicas; Técnico em Laboratório/ Mecânica, Fabricação, Mecânica ou Eletromecânica; Técnico em Radiologia; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Prótese Dentária e Técnico em Higiene Dental.



(Com informações da Agência Estadual de Notícias)