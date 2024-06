UEPG ofertará 105 novas vagas em 12 cursos para ingresso na graduação em 2025

O CA-UEPG (Conselho de Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa) aprovou, nesta segunda-feira (24), a abertura de 105 vagas para 12 cursos de graduação, que já serão ofertadas no vestibular e Processo Seletivo Seriado para ingresso em 2025.





Os cursos de Administração com ênfase em Comércio Exterior; Agronomia; Bacharelado em Educação Física; Licenciatura em Educação Física; e Enfermagem ampliam em 10 vagas suas ofertas. Também terão a ampliação os cursos de Licenciatura em Artes Visuais (6 vagas); Bacharelado em Ciências Biológicas (15 vagas); Engenharia Civil (5 vagas); Engenharia de Computação (5 vagas); Engenharia de Software (4 vagas); Farmácia (5 vagas); e Zootecnia (5 vagas). O curso de Medicina amplia em 10 vagas sua oferta, conforme anunciado no início de 2024.

O aumento significa um incremento progressivo do número de alunos na universidade, com as 105 vagas se multiplicando ao longo da caminhada acadêmica e se tornando mais de 500 alunos ao final de um ciclo acadêmico.





“Dentro da filosofia de dar mais oportunidades para as pessoas cursarem a universidade pública, a Universidade Estadual de Ponta Grossa está ampliando de maneira significativa as vagas em vários dos nossos cursos”, destaca o reitor, professor Miguel Sanches Neto.





“É bom lembrar que essa ampliação de vagas é uma decisão do colegiado de cada curso, mas que faz parte de uma política maior da gestão de trazer cada vez mais estudantes para nossa universidade, que aqui receberão uma formação de qualidade”, ressalta.





As vagas se somam às 2.160 já ofertadas nos 44 cursos de graduação presenciais e totalizam 2.265 oportunidades de ingresso na Universidade. O Vestibular da UEPG acontece em 8 de dezembro de 2024 e recebe inscrições de 1º a 30 de setembro. As provas do Processo Seletivo Seriado estão previstas para 24 de novembro, com inscrições entre 1º e 30 de agosto.