UEPG passa a oferecer exames para detectar metanol em bebidas alcoólicas

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) vai passar a ofertar teste de detecção da presença de metanol em bebidas alcoólicas, numa medida que aproxima o conhecimento das demandas emergentes da comunidade. A análise é feita no laboratório do Napi-RMN (Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação Ressonância Magnética Nuclear), vinculado ao Dequim (Departamento de Química) e ao Defis (Departamento de Física) da instituição de ensino.





“As ações de pesquisa na universidade pública devem estar conectadas com as necessidades da sociedade e é por isso que a UEPG busca investir, para dar um retorno à população e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Diante da preocupação com a comercialização de bebidas contaminadas com metanol, a Universidade desempenha o seu papel social, oferecendo serviços de análise laboratorial que auxiliem na identificação dos produtos que são impróprios para o consumo e que oferecem risco à saúde pública”, afirma o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UEPG, professor Renê Francisco Hellman.

Publicidade





De acordo com a professora Bárbara Celânia Fiorin, diretora de Pesquisa da UEPG e uma das responsáveis pelo Napi-RMN, o objetivo do grupo é impulsionar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras na fronteira do conhecimento. “Pretendemos gerar produtos tecnológicos no Paraná por meio da ampliação do uso da RMN de forma horizontal e em várias áreas do conhecimento. Além disso, utilizar o equipamento no atendimento às demandas da sociedade, como no combate à criminalidade e a disseminação de drogas ilícitas, bem como no controle de qualidade de produtos”, destaca.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





As análises são feitas pelo Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear. Conforme a professora Jacqueline Aparecida Marques, que atua diretamente com o equipamento, ele é muito utilizado pela UEPG na identificação de compostos naturais ou sintéticos, sendo um dos equipamentos mais eficazes para a detecção de adulteração de bebidas alcoólicas, por exemplo. “O(a) interessado(a) em realizar a análise deverá entrar em contato com o Laboratório de RMN da UEPG, através do e-mail [email protected], para agendamento e informações”, completa.



