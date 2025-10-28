Universidade Estadual de Londrina avança em avaliações internacionais

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) conquistou novos reconhecimentos internacionais em avaliações do ensino superior. Juntamente com outras instituições estaduais do Paraná, a UEL figura no Ranking Mundial de Universidades 2026, realizado pela Times Higher Education (THE), uma consultoria acadêmica britânica, e no QS World University Rankings: América Latina e Caribe 2026, divulgado pela empresa Quacquarelli Symonds (QS), também britânica.





No ranking da Times Higher Education, que avaliou 2.191 universidades de 115 países, incluindo 59 brasileiras, as estaduais paranaenses avançaram algumas posições em relação à edição anterior. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) subiram três posições, ocupando agora, respectivamente, o 32º e o 36º lugar entre as instituições do Brasil.

Já a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) avançaram uma posição cada. A UEM figura na 43ª colocação, e a Unioeste na 46ª posição nacional.

De acordo com a metodologia da THE, as universidades são avaliadas com base em 18 indicadores de desempenho, distribuídos em cinco grandes áreas: ensino, ambiente de pesquisa, qualidade da pesquisa, perspectivas internacionais e relação com a indústria. Os dados sobre pesquisa são obtidos a partir de análises bibliométricas da plataforma Scopus, da empresa holandesa Elsevier, especializada em conteúdo científico.

No levantamento, a UEPG se destaca na perspectiva internacional, com um desempenho superior em atrair talentos internacionais e nas colaborações em pesquisas globalizadas, em comparação com as outras instituições paranaenses avaliadas.





O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, destaca que a posição das universidades estaduais nos rankings internacionais é reflexo do comprometimento das instituições e do investimento contínuo do Governo do Estado em políticas voltadas ao fortalecimento do ensino superior público.

“A qualidade acadêmica e científica das universidades estaduais do Paraná ampliam sua projeção internacional e contribuem para o desenvolvimento regional e nacional por meio da pesquisa, ensino e inovação”, afirma Bona.





QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2026

Além do reconhecimento do THE, as instituições paranaenses também figuram com destaque no QS World University Rankings 2026: América Latina e Caribe, divulgado pela empresa britânica Quacquarelli Symonds (QS).





A edição de 2026 avaliou 492 universidades de 26 países, sendo 130 brasileiras. Nesse levantamento, a UEM aparece na 103ª posição geral e 27ª entre as brasileiras; a UEL, na 123ª posição geral e 35ª no país; e a UEPG, na 144ª posição geral e 42ª nacional.

Nesse levantamento, a UEM se destaca entre as estaduais no índice de produtividade de pesquisa, indicando um alto volume de produção científica desenvolvida pelos professores. A UEL lidera entre as estaduais no quesito reputação acadêmica, um indicador que reflete a percepção de excelência por parte da comunidade acadêmica internacional. A UEPG se sobressai no quesito citações por artigo, indicando um bom impacto da pesquisa produzida.

