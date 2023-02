Universidade Estadual de Londrina detalha perfil dos candidatos do vestibular 2023

Faltando cerca de um mês para o início do Vestibular 2023, a Universidade Estadual de Londrina divulga uma série de informações relacionadas ao perfil dos candidatos, como idade, gênero, opção de língua estrangeira, total de cotistas e os inscritos nas cinco cidades onde serão aplicadas as provas da 1ª fase. Ao todo, 20.819 estudantes se inscreveram para o vestibular 2023, que será realizado em duas etapas, nos dias 5 de março e de 2 a 4 de abril, em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama.





A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Em 2023, 144 candidatos se inscreveram nas cotas para deficientes, um crescimento de aproximadamente 70% em relação ao ano anterior, quando a universidade ofereceu as cotas pela primeira vez. Para a coordenadora da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), Sandra Garcia, esse aumento está relacionado à demanda existente neste público, que busca maior qualificação profissional.

Matrícula para calouros da Unespar acontece entre 7 e 9 de fevereiro





Candidatos de 27 estados brasileiros estarão representados no concurso. O Paraná é o que tem mais registro, com 15.074 vestibulandos, seguido de São Paulo (com 4.407) e outros 1.338 de outros estados. Um total de 17.169 candidatos deverão fazer as provas em Londrina. Outros 2.590 farão os exames em Curitiba; 562 em Cascavel; 326 em Umuarama e 172 em Guarapuava. A professora Sandra reforça que a realização do Vestibular em cidades fora de Londrina será somente na 1ª fase. No caso dos candidatos de fora que forem aprovados, eles obrigatoriamente deverão realizar a 2ª etapa em Londrina, nos dias 2, 3 e 4 de abril.

As mulheres são maioria no vestibular 2023: são 13.070 inscritas, enquanto os homens somam 7.749. A maior parte optou pelo inglês na prova de Língua Estrangeira (16.093), ao passo que outros 4.684 farão a prova de espanhol e 42, de francês. O candidato mais velho tem 84 anos e o mais novo é um treineiro de apenas 15. Ambos concorrem a vagas para o curso de Medicina.





Do total, 13.530 candidatos optaram pelo sistema universal. Outros 5.655 escolheram as cotas direcionadas a estudantes de escola pública, 1.023 são negros provenientes de escola pública e 465 negros independentes do percurso acadêmico.

A recomendação é para que os estudantes fiquem atentos às informações disponibilizadas no site da Cops, que disponibilizará o Cartão de Inscrição do Candidato (1ª fase), com o local de prova e demais informações fundamentais, no próximo dia 24 de fevereiro, a partir das 17h. O documento estará no Portal da Coordenadoria.





PROVAS - A 1ª fase ocorrerá em 5 de março e terá 60 questões de conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática).

Os candidatos aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4.





O resultado da 1ª convocação será divulgado em 4 de maio, no site da Cops.

NÚMEROS

Total de candidatos: 20.819



Sistema Universal: 13.530

Sistema de cotas: 7.289

Estado do PR: 15.074

Estado de SP: 4.407

Total de mulheres: 13.070

Total de homens: 7.749