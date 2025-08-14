Universidade Estadual de Londrina ganha laboratórios para pesquisa em biodiversidade e biomedicina

Pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas (CCB) ganharam nesta quinta-feira (14) os novos prédios do Laboratório de Avaliação da Biodiversidade (Labio) e os Laboratórios Integrados de Pesquisa em Biomedicina (Lapeb), que passam a abrigar pesquisas integradas com foco na sustentabilidade e no tratamento de doenças. A cerimônia de entrega foi realizada nesta manhã, no CCB, com participação de professores, estudantes, servidores e diversas autoridades. As duas novas estruturas juntas somam mais de 2 mil metros de área e representam um investimento de mais de R$ 11 milhões – recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Tesouro do Estado.





Os novos prédios se juntam ao complexo de laboratórios da Universidade formado pela rede de Laboratórios Multiusuários e pelos Laboratórios Integrados. Os recursos foram captados em editais da Finep em 2012 e 2013. A partir daí foram desenvolvidas as etapas de projetos, licitações, contratação de empresas até a construção, envolvendo várias administrações da UEL.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, destacou que os novos espaços conectam a Universidade no enfrentamento de problemas da sociedade ligados a áreas vitais, como o meio ambiente e a saúde. Ele ressaltou a pesquisa já desenvolvida no CCB a partir da infraestrutura de equipamentos, professores e estudantes que atuam nas diversas áreas e que agora passam a contar com espaço adequado para os projetos.





Segundo a reitora da UEL, Marta Favaro, a transferência dos equipamentos dos antigos laboratórios começam já a partir dessa semana e deverá potencializar o trabalho das equipes envolvidas nos estudos relacionados à biodiversidade e doenças humanas. “Estamos entregando esses espaços revitalizados que vão beneficiar toda a comunidade acadêmica que consequentemente vai impactar o conjunto da sociedade”, declarou.

Junção de esforços





O coordenador do Labio, professor Luiz dos Anjos, explicou que pelo menos 17 professores dos Departamentos de Biologia Animal e Vegetal e de Biologia Geral do CCB deverão atuar de forma integrada e interdisciplinar em projetos de análises ambientais. Luiz trabalha com aves e pretende compartilhar experiências com outros pesquisadores que atuam com insetos, abelhas e mamíferos.





“Vamos congregar pesquisadores que se preocupam com a conservação da biodiversidade, integrando os estudos”, definiu o professor. Ele exemplificou que uma proposta é criar métricas de qualidade ambiental, ou seja, índices numéricos que possam informar a parte conservada de fragmentos ambientais. O objetivo é verificar o grau de preservação dessas áreas.

Já os Laboratórios Integrados de Pesquisa em Biomedicina (Lapeb) deverão abrigar pelo menos nove pesquisadores do CCB e Centro de Ciências da Saúde (CCS) que coordenam equipes que trabalham em projetos de áreas como Patologia, Imunologia, doenças cardíacas e outras. A coordenação será do professor Phileno Pinge Filho, do Departamento de Microbiologia, que não participou da cerimônia de inauguração, sendo representado pelo professor Waldiceu Aparecido Verri Junior, do Departamento de Ciências Patológicas.





Segundo o professor Waldiceu, a pesquisa do Lapeb buscará desenvolver projetos integrados, considerando que os tratamentos de doenças precisam ser abordados sob diversos aspectos. Essa abordagem leva em conta aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais que podem influenciar a saúde do indivíduo.

