Universidade Estadual de Londrina registra 17.296 inscritos para o vestibular 2026

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) registrou o total de 17.296 inscritos no Vestibular 2026. O número representa um aumento de cerca de mil candidatos em relação à edição anterior, quando foram contabilizados 16,3 mil vestibulandos, e segue a média geral de inscrições dos últimos quatro anos.





O curso mais procurado continua sendo o de Medicina, com 5.816 inscritos, seguido por Psicologia, Direito e Medicina Veterinária, também obedecendo à tendência das edições anteriores. A relação candidato/vaga completa será divulgada pela Cops em breve, no novo site do Vestibular UEL.

Cursos com mais inscritos no Vestibular 2026 Medicina 5.816 Psicologia 994 Direito (Matutino) 884 Medicina Veterinária 681 Direito (Noturno) 636





De acordo com a coordenadora da Cops, Sandra Garcia, o aumento no número de inscritos é avaliado de forma positiva e demonstra que as novas estratégias adotadas tiveram resultado. “Essa tem sido a nossa média nos últimos anos, a partir de vários fatores que influenciam nesse processo e ainda com reflexos do período da pandemia. Neste cenário, a Universidade tem feito um esforço para se aproximar dos estudantes, oferecendo informações sobre escola pública, cotas e demais oportunidades, para que eles se sintam motivados a realizar a inscrição”, destaca.





O trabalho de divulgação do Vestibular UEL 2026 teve início em abril e se intensificou a partir de 1º de julho, com a abertura das inscrições e a realização da 13ª Feira das Profissões da Universidade. No período, foram desenvolvidas ações de divulgação nas escolas de Londrina e região, além da participação na feira de cursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

Também foi importante a parceria com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que ampliou a visibilidade do Vestibular com a divulgação de cartazes e vídeos em todos os ônibus do transporte coletivo, além de ações de panfletagem nos terminais.





No ambiente digital, a estratégia apostou na produção de conteúdos no Instagram e na estreia de um perfil no TikTok, além da colaboração de 17 influenciadores que incentivaram as inscrições. Outro avanço foi o lançamento do novo site do Vestibular, com navegação responsiva, organização por etapas e formulário de inscrição simplificado, tornando o acesso às informações mais prático e acessível para os candidatos.

Provas do Vestibular 2026





A aplicação das provas do Vestibular terá início em 14 de setembro, com a Prova de Habilidades Específicas (PHE) para candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música.





A fase única do Vestibular UEL 2026, aplicada em dois dias, começa em 26 de outubro, para todos os candidatos inscritos. No dia 27 de outubro, apenas candidatos de 12 cursos, com alta concorrência, realizam a Prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas.

