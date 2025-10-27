Universidade Estadual de Londrina registra abstenção de 18,55% no segundo dia do vestibular

A taxa de abstenção no segundo dia do Vestibular 2026 da UEL foi de 18,55%. Do total de 12.151 inscritos, 2.254 candidatos não compareceram nesta segunda-feira (27), quando foi aplicada a Prova de Conhecimentos Específicos, exclusivamente aos candidatos dos cursos com maior concorrência. Os estudantes tiveram três horas para responder a nove questões discursivas distribuídas em duas disciplinas indicadas pelos Colegiados dos Cursos, além do conteúdo de Sociologia – obrigatório a todos.





Segundo a professora Sandra Garcia, da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL, a abstenção do segundo dia não deve ser somada com a do primeiro (14,68%), uma vez que a Prova de Conhecimentos Específicos foi aplicada exclusivamente para candidatos dos cursos de Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

A coordenadora ressaltou que, no ano que vem, a metodologia de fase única aplicada em dois dias, com o segundo dia reservado para os cursos com maior concorrência, deverá permanecer para o Vestibular 2027. “Faremos novo cálculo com base nas médias dos últimos três vestibulares, incluindo os números deste concurso, para indicar quais serão os cursos que terão as provas específicas”, esclareceu Sandra Garcia.





Ainda segundo ela, ao contrário do que ocorreu no domingo, quando dezenas de candidatos manifestaram perda de documentos necessários para fazerem as provas, nesta segunda-feira, não houve intercorrências desse tipo ou atrasos de candidatos para chegarem aos locais de prova.

Para Sandra Garcia, o balanço do Vestibular UEL 2026 foi positivo: “Tudo transcorreu bem. Tivemos uma boa avaliação da prova ocorrida no domingo com feedback de professores das escolas e de cursinhos pré-vestibulares de uma prova bem elaborada e a do dia de hoje também. Então o balanço parcial é bastante positivo”, comentou a professora.





Conforme as regras do Vestibular, terão a Prova de Redação e a Prova de Conhecimentos Específicos corrigidas, os candidatos que fizerem 25% de acerto na Prova de Conhecimentos Gerais e obtiverem classificação até 5 vezes o número de vagas nos cursos com concorrência acima de 15 candidatos ou até 3 vezes o número de vagas, para os casos dos cursos com concorrência candidato/vaga abaixo de 15.

Calendário das Próximas Etapas





