Universidade Estadual de Maringá abre concurso para contratação de 77 professores

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRH), lançou o edital nº 285/2025-PRH, que regulamenta o teste seletivo para a contratação de professores temporários. São 77 vagas distribuídas em 69 áreas do conhecimento, abrangendo diferentes centros de ensino e câmpus da instituição.





As oportunidades contemplam vagas em departamentos de diferentes áreas, como Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Farmácia, Física, Geografia, História, Informática, Letras, Medicina Veterinária, Música e Artes Cênicas, Odontologia e Química, entre outros. A relação completa com áreas específicas, carga horária e requisitos pode ser conferida no edital.

Os salários variam de R$ 1.803,76 (professor auxiliar graduado, 20 horas semanais) a R$ 10.687,27 (professor adjunto doutor, 40 horas semanais), podendo ser acrescidos incentivos de titulação para especialistas, mestres e doutores.





As inscrições poderão ser feitas de 18 de setembro a 6 de outubro, exclusivamente pelo site da Divisão de Recrutamento e Seleção. A taxa de inscrição é de R$ 212,43, com prazo de pagamento até 7 de outubro. Também haverá possibilidade de solicitar isenção da taxa nos dias 18 e 19 de setembro, conforme previsto no edital.





As provas didáticas estão programadas para ocorrer entre 3 e 7 de novembro, e o processo seletivo contará ainda com avaliação de títulos e currículo.

O sorteio para a distribuição de vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros (pretos e pardos) será realizado no dia 17 de setembro de 2025, às 15h, de forma pública, com transmissão pelo Google Meet.





O edital completo, com a relação de áreas, requisitos e demais informações, está disponível no site da UEM: www.uem.br/concurso.

