Universidades de Londrina promovem feiras de profissões nesta terça e quarta

Estudantes de Londrina e região terão dois dias seguidos de eventos gratuitos que aproximam o público do ambiente universitário e ajudam na escolha da profissão. Na terça-feira (23), o câmpus de Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) promove a 7ª Feira de Profissões, Ciência e Tecnologia. Já na quarta-feira (24), é a vez da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), campus Londrina, abrir as portas para o Planeta PUCPR 2025, tradicional feira de cursos e carreiras da instituição.



Os participantes também poderão acompanhar visitas guiadas aos laboratórios de ensino e pesquisa, conversar diretamente com coordenadores de cursos sobre as matrizes curriculares e conhecer as possibilidades de atuação profissional em cada área.

Neste ano, todos os cursos e departamentos estarão de portas abertas, oferecendo experiências práticas, dinâmicas e explicações detalhadas com o apoio de professores e técnicos. Além disso, empresas parceiras marcam presença com estandes, apresentando novas tecnologias e informações sobre o mercado de trabalho, reforçando a conexão entre a universidade e o setor produtivo.

Para o diretor de Graduação e Educação Profissional do campus, Rafael Henrique Palma Lima, a feira vai além da divulgação institucional. "É uma oportunidade para a comunidade conhecer tudo o que a UTFPR pode oferecer, envolvendo seus cursos de graduação, bem como seus projetos de pesquisa e extensão. Nossos cursos têm sido uma fonte de transformação na vida de nossos alunos e da sociedade como um todo", afirma.



Com programação das 8h às 12h e das 13h às 17h, a feira da UTFPR tem como objetivo aproximar a comunidade da universidade, apresentar a estrutura física, os cursos e os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos estudantes e professores. O campus fica na Avenida João Miguel Caram, 731

Ao longo do dia, os visitantes terão acesso a estandes de graduação e pós-graduação, demonstrações de pesquisas e apresentações das equipes de competição que representam a universidade em eventos nacionais e internacionais, como o Baja (projeto de veículos off-road), o Aerodesign (protótipos de aviões) e o Gravidade Zero (lançamento de foguetes).



Na quarta-feira (24), das 9h às 18h, a PUCPR Londrina promove o Planeta PUCPR 2025, que se consolidou como um dos principais eventos de orientação vocacional da região. A proposta é permitir que os participantes vivenciem a vida universitária antes mesmo de ingressar em um curso.

A programação inclui oficinas práticas, bate-papos com professores e estudantes, tours pelo campus, atividades culturais e interativas, além de informações sobre bolsas de estudo e possibilidades de financiamento.

Entre as oficinas de destaque, está a extração do DNA do morango, oferecida pelo curso de Biomedicina, que permite ao visitante aplicar conceitos científicos em uma experiência prática. Em Psicologia, os estudantes poderão experimentar um simulador de atendimento clínico, enquanto no curso de Direito, a atividade “Cenas do Crime” utiliza óculos de realidade virtual para recriar investigações. Já na área da saúde, cursos como Medicina e Enfermagem oferecem treinamentos de suporte básico de vida, ensinando compressões torácicas e manobras de desengasgo em adultos e crianças.





Para a diretora da PUCPR Londrina, Nádina Moreno, o Planeta é um momento de integração e troca de experiências. "Temos enorme satisfação de abrir as portas da nossa instituição para mostrar as possibilidades de cada curso. Nosso ensino, focado totalmente no desenvolvimento humano, se une a novas tecnologias educacionais imersivas capazes de tornar as aulas muito mais dinâmicas e enriquecedoras", afirma.

Além das atividades, o evento também oferece isenção da taxa de inscrição para o Vestibular 2026, incluindo Medicina. A prova será aplicada em 19 de outubro de 2025. Outra vantagem é a isenção de 95% do valor da matrícula para aprovados no vestibular que efetuarem a matrícula até 30 de novembro (exceto para Medicina).



7ª Feira de Profissões, Ciência e Tecnologia – UTFPR Londrina Data: 23 de setembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h Local: Câmpus Londrina da UTFPR – Av. João Miguel Caram, 731 – Pioneiros Entrada gratuita

Planeta PUCPR Londrina 2025 Data: 24 de setembro, das 9h às 18h Local: PUCPR Câmpus Londrina – Av. Jockei Club, 485 Inscrições gratuitas: planetapuc.com.br

