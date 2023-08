Instituições de ensino superior de Londrina lançam caderno para facilitar parcerias com setor produtivo

Foi lançado oficialmente, na manhã desta quinta-feira (3), o Mapeamento de Inovação das Instituições de Ensino Superior (IES) de Londrina. O evento, realizado na sede do Sebrae/PR em Londrina, reuniu representantes de dez IES, empresários e lideranças, e terminou com uma rodada de negócios entre a academia e mercado.







O objetivo do levantamento, resultado de um ano de trabalho, é aproximar o conhecimento e a infraestrutura física das instituições de ensino dos empresários que buscam apoio para inovar em seus processos, produtos e serviços. Os principais entraves nessa relação, hoje, são a burocracia e o desconhecimento do caminho a ser percorrido para estabelecer parcerias.

A presidente da governança das IES de Londrina, Flávia Frutos, diz que a apresentação do mapeamento abre as portas de dez instituições de ensino superior de Londrina para o fomento da inovação por meio do desenvolvimento de novos produtos e serviços com o mercado.





“Entendemos que estamos celebrando a maturidade da nossa governança e do próprio Ecossistema de Inovação de Londrina, que ganha muito com a apresentação desse mapeamento”, comemora.

O material traz informações como o resumo de cada instituição, equipamentos e laboratórios, linhas de pesquisas, e o contato direto, com e-mail e telefone, para que o empresário acesse, de maneira prática, a IES que tenha o perfil mais adequado para atender sua demanda.





Na avaliação de Flávia, não só os empresários, mas também as instituições de ensino têm muito a ganhar com essa aproximação. Ela lembra que as IES, por vocação, trabalham a cultura da inovação com os alunos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.

“A aproximação com o empresariado é de vital relevância para estarmos atualizados com as demandas da sociedade, entendermos as ‘dores’ do mercado, e podermos desenvolver nossos processos de ensino e aprendizagem, de extensão e pesquisa, de forma aplicada”, argumenta.





A consultora do Sebrae/PR, Alesandra de Almeida, aponta que o distanciamento e a falta de informação sobre como se aproximar das universidades eram reclamações comuns entre os empresários. Segundo ela, com a entrega do mapeamento, as instituições de ensino da cidade demonstraram que estão abertas a novas parcerias e propostas para a realização de serviços, desenvolvimento de novos produtos e uso dos seus laboratórios.

“São mais de 1,4 mil laboratórios nas dez instituições que integram a governança. Mais de mil empresas foram atendidas e temos um caminho de possibilidades para a integração e a conexão da academia com o mercado”, afirma.





O empresário do setor da construção civil e presidente da Icon Londrina, Júlio Cotrim, acompanhou a apresentação e participou da rodada de negócios, observa que as universidades têm muito a oferecer e boa parte das empresas desconhecem esse potencial ou não sabem como estabelecer parcerias. Para ele, o caderno é um material prático que deve favorecer a inovação nos negócios.

“Participei da rodada representando a Icon, para mostrar para as startups conectadas ao nosso hub entenderem como podem usufruir desses contatos. E, também, como empresário, foi interessante aprender como posso aproveitar esse potencial para o meu negócio e os meus clientes”, conta.





O diretor-executivo da Estação 43, Roberto Moreira, acredita que o levantamento impacta não só na disseminação de conhecimento sobre o potencial das IES para a inovação, mas também na formação de profissionais alinhados com as demandas do mercado.

“Para o Ecossistema de Inovação de Londrina, essa integração das instituições representa um marco histórico. O empresário pode buscar soluções aqui, isso gera economia para ele e desenvolve as instituições de ensino da cidade e a região como um todo”, destaca.





O mapeamento reúne informações da Anhanguera Unopar, Centro Universitário Filadélfia (UniFil), Centro Universitário Uni-Senai-PR, Faculdade Cesumar de Londrina (UniCesumar), Faculdade Inesul, Faculdade Positivo Londrina, Instituto Federal do Paraná (IFPR) Câmpus Londrina, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Câmpus Londrina, Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Câmpus Londrina.





O material completo está disponível no site: https://govdasies.com.br/.