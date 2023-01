Universidades estaduais do Paraná definem calendário de atividades de 2023

Os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão das universidades estaduais do Paraná definiram os calendários das atividades dos cursos de graduação referentes ao ano letivo de 2022, que se estendeu até o ano civil de 2023 por conta da pandemia, e também os períodos para ano letivo de 2023.





O calendário orienta os professores e alunos por meio das datas e prazos estabelecidos.

Publicidade

Publicidade





De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na educação superior o ano letivo deve ter 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, no mínimo.







UEL

Publicidade





A UEL (Universidade Estadual de Londrina) inicia as aulas do segundo semestre de 2022 no dia 23 de janeiro, com término em 2 de junho.





O primeiro semestre de 2023 começa no dia 17 de julho e finaliza em 25 de novembro. As atividades do segundo período letivo de 2023 estão previstas para o período de 8 de janeiro a 11 de maio de 2024.

Publicidade





UEM





As atividades acadêmicas do segundo semestre de 2022 da UEM (Universidade Estadual de Maringá) reiniciam no dia 23 de janeiro e se estendem até o dia 2 de maio de 2023.

Publicidade





Foi elaborada uma proposta para o calendário acadêmico de 2023, que será analisada pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). Caso seja aprovada, a previsão é iniciar o ano letivo na segunda quinzena de junho de 2023.





UEPG

Publicidade





Os alunos e professores da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) ficam em recesso até 31 de janeiro. As atividades do ano letivo de 2022 reiniciam no dia 1° de fevereiro com encerramento previsto para o dia 18 do mesmo mês.





O ano letivo de 2023 inicia em 9 de março para os alunos do curso de Medicina e no dia 13 de março para todos os demais cursos. O ano letivo será finalizado até 22 de dezembro.

Publicidade





Unioeste





Na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), o retorno das atividades acadêmicas referentes ao primeiro semestre de 2022 ocorrerá em 1° de fevereiro, com encerramento no dia 27 de fevereiro.

Publicidade





O segundo semestre de 2022 está previsto para o período de 8 de março a 11 de julho de 2023. O ano letivo de 2023 iniciará em 7 agosto com encerramento em junho de 2024.





Unicentro





Na Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), o segundo semestre de 2022 inicia no dia 27 de fevereiro e encerra no dia 14 de abril. A proposta do calendário acadêmico para 2023 está em elaboração.





UENP





As aulas do segundo semestre de 2022 da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) retornam em 1° de fevereiro e terminam no dia 11 de março. O ano letivo de 2023 terá suas atividades entre os dias 3 de abril de 2023 e 6 fevereiro de 2024.





Unespar





As aulas do segundo semestre de 2022 da Unespar (Universidade Estadual do Paraná) retornam no dia 6 de fevereiro e encerram em 4 de março. Já o ano letivo de 2023 inicia no dia 16 de março e termina em 22 de dezembro de 2023.