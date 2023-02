Universidades estaduais do PR abrem quase 5 mil vagas para ingresso pelo Sisu

As universidades estaduais do Paraná ofertam 4.842 vagas para 299 cursos de graduação pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), plataforma do MEC (Ministério da Educação), que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.





As inscrições da edição 2023 começam nesta quinta-feira (16) e seguem até 24 de fevereiro.

Os candidatos concorrem às vagas com as notas obtidas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).





Na região Norte do Paraná, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) soma 559 vagas em 47 cursos de diferentes áreas do conhecimento, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos.

No Noroeste, a UEM (Universidade Estadual de Maringá) oferta 656 vagas para 49 cursos, no campus sede e em Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê e Umuarama.





A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) tem 1.238 vagas em 64 cursos, nos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) soma 743 vagas em 34 cursos, nos campus de Guarapuava, Chopinzinho, Coronel Vivida, Irati, Pitanga, Prudentópolis.





A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) oferta 310 vagas para 29 cursos em Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio.

A Unespar (Universidade Estadual do Paraná) tem 1.336 vagas em 76 cursos em Paranavaí, Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá e União da Vitória.





POLÍTICAS AFIRMATIVAS – Além da ampla concorrência, as universidades estaduais do Paraná promovem políticas afirmativas para o ingresso de estudantes pelo sistema de cotas raciais e sociais.





Entre as modalidades estão alunos que se declaram negros e pardos; alunos que cursaram os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, de forma integral ou parcial; e alunos que obtiveram certificado de conclusão do ensino médio com base no Enem, no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).