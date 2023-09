Universitários de medicina simulam masturbação coletiva em jogo de vôlei feminino

Alunos do curso de medicina da Unisa (Universidade Santo Amaro), em São Paulo, provocaram revolta ao correrem de calças arriadas e e simularem masturbação durante uma partida de vôlei feminino. As imagens teriam sido registradas entre abril e maio de 2023, em um torneio desportivo universitário em São Carlos (SP), mas só agora vieram à tona.





Os vídeos viralizaram no último domingo (17) em um vídeo reproduzido do perfil do Instagram @am.morelli - que estava desativado às 17h44 desta segunda-feira (18) - e provocaram revolta e pedidos de retratação por parte da entidade.

Na ocasião, a Atlética do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo disputava o torneio CaloMed, entre 28 de abril e 1º de maio. Após as atletas de vôlei serem derrotadas pelo time da Unisa, “alunos daquela Universidade, tendo saído vitoriosos, segundo relatos coletados, comemoraram correndo desnudos pela quadra”, afirma a assessoria de imprensa do Centro Universitário. Naquele momento, não foi registrada nenhuma denúncia por parte das alunas referente à importunação sexual, informa a nota oficial.





O órgão de comunicação da instituição de ensino ainda manifestou “solidariedade e apoio às suas alunas e repudia quaisquer atos que possam atentar contra as mulheres e a dignidade humana”.



A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da Unisa, que também não havia se manifestado por meio de suas redes sociais até as 17h30 desta segunda-feira (18).