UTFPR abre processo seletivo para preencher vagas remanescentes em 61 cursos

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 jun 2025 às 15:12

Divulgação/UTFPR
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) publicou o edital para o Seletivo Simplificado 2025.2, destinado ao preenchimento de vagas remanescentes e composição de lista de espera para o segundo semestre letivo deste ano. As oportunidades são para 61 cursos presenciais distribuídos em 13 campi no Paraná.  As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 18 de julho diretamente na página do Seletivo Simplificado, no Portal UTFPR.


A seleção é destinada a estudantes com o Ensino Médio completo. Para concorrer, o candidato deve indicar uma das seguintes opções: nota do Vestibular UTFPR (edição 2025, 2024.2 ou 2024.1), nota do Enem (edições entre 2024 e 2020) ou histórico escolar do Ensino Médio - terão prioridade na classificação as inscrições feitas com as notas das edições mais recentes do Vestibular UTFPR, do Enem e, por fim, com o histórico escolar.


As convocações dos classificados serão realizadas conforme à disponibilidade de vagas oriundas das chamadas regulares do Mais Enem, o seletivo de inverno da UTFPR. "Nossas convocações são dinâmicas, pois novas vagas podem surgir ao longo do processo devido a eventuais desistências. Por isso, é comum que as listas avancem, ampliando as oportunidades - especialmente para quem sempre sonhou em estudar em uma universidade pública e de excelência”, comenta o pró-reitor de Graduação da UTFPR, José Augusto Fabri, ao destacar as inscrições gratuitas do seletivo como mais uma estratégia institucional de democratizar o acesso ao ensino superior.

Até dois cursos

O edital possibilita concorrer em até dois cursos diferentes, um em primeira e outro em segunda opção, nos campi Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo .

A relação prévia dos inscritos no Seletivo Simplificado será divulgada no dia 22 de julho. A primeira convocação para matrícula e o número de vagas disponíveis serão divulgadas no dia 25 de julho. O cronograma completo com as demais datas importantes do processo estão disponíveis na página do edital.

(Com informações da UTFPR)

