UTFPR recebe inscrições para o vestibular até segunda-feira





Termina às 23h59 desta segunda-feira (13) o prazo de inscrição para o Vestibular 2026 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da Funtef-PR , fundação de apoio da instituição e responsável pela organização do processo seletivo.

São ofertadas, ao todo, 3.873 vagas em 119 cursos de graduação presenciais, incluindo bacharelados, licenciaturas e tecnologias.

A oferta dos cursos é totalmente gratuita, sem o pagamento de mensalidades, em 13 cidades do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

A taxa de inscrição é R$ 150, devendo ser paga até 14 de outubro por boleto bancário ou PIX. Com apenas uma inscrição, é possível escolher até dois cursos, sendo um em primeira opção e outro em segunda opção - a escolha deste segundo curso é facultativa.

As provas serão aplicadas nas cidades com campus da UTFPR, sendo possível fazer a prova em local distinto do de oferta do curso pretendido.

A candidatura pode ser para ampla concorrência ou por cotas - a qual reserva ao menos metade das vagas a estudantes que fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino. Os candidatos cotistas com autodeclaração como pretos ou pardos devem fazer o envio de documento para heteroidentificação até o dia 13 de outubro.

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro, no período da tarde. Os candidatos terão 4 horas para fazer uma redação dissertativo-argumentativa, de 15 a 20 linhas, e 40 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais: biologia, filosofia, sociologia, física, geografia, história, língua portuguesa, literatura brasileira, língua estrangeira moderna (espanhol ou inglês), matemática e química.

Sobre a UTFPR

A UTFPR é a primeira e única universidade tecnológica da rede federal de ensino superior do Brasil. Está presente em todas as regiões do Paraná. Com uma oferta 100% gratuita, a Universidade conta com programas e políticas de auxílio aos seus estudantes, por meio de editais de seleção para conceder apoios e bolsas, além de oportunidades para o desenvolvimento da carreira e de inovação junto à indústria.



