Vestibular 2023 da UEL: veja quais são os cursos mais concorridos

O curso de medicina é o mais concorrido no Vestibular 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), registrando 189,53 candidatos por vaga, seguido de ciência da computação (54,31) e biomedicina (54), todos no sistema universal.





A relação candidato/vaga dos mais de 50 cursos está disponível neste link e demonstra praticamente a mesma situação do ano passado, quando os três cursos também foram os mais procurados.

Publicidade

Publicidade





A UEL registrou 20.819 inscrições no concurso, que será em duas etapas, nos dias 5 de março e de 2 a 4 de abril do próximo ano. A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificado).







Os demais cursos que registraram alta concorrência foram psicologia (33,63), design gráfico (26,36), medicina veterinária (20,11) e direito período matutino, com 18,51 candidatos/vaga.

Publicidade

Publicidade





O sistema universal foi novamente o que registrou maior volume de inscritos – 19.582 estudantes, para 1.350 vagas.





O sistema de cotas para estudantes de escolas públicas registrou 6.493 candidatos para 537 vagas; negros (independente de percurso) 1.484 candidatos para 187 vagas e portadores de deficiência 144 inscritos para 58 vagas. No próximo vestibular serão 1.237 treineiros, ou seja, estudantes que não completaram o Ensino Médio e estão prestando vestibular para adquirir experiência.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.