Vestibular 2025 da UEL entra na última semana de inscrições

Candidatos têm somente mais uma semana para fazer a inscrição do Vestibular 2025 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro, em fase única. As inscrições custam R$ 181, e terminam no próximo dia 9 de setembro, às 23h59.





Os estudantes interessados devem acessar o portal da Cops, preencher o formulário e imprimir o boleto para o pagamento. Ao todo serão oferecidas 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando a reserva para o Sisu (Sistema de Seleção Unificado) e a Prova Paraná Mais.

Este ano, o concurso será realizado em fase única, com dois dias de provas. No

primeiro dia (17 de novembro), será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.





No dia 18 de novembro, os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato.

