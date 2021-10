Em três dias, chove 70% do esperado para outubro em Londrina

Depois de setembro registrar índice de chuvas abaixo da média histórica para o mês no Paraná, outubro começou com muita água. Na Região Norte do Estado, o tempo fechou no final da manhã de sexta-feira (1) e seguiu assim por todo o final de semana, com nuvens bastante carregadas.

Nos primeiros três dias, já choveu na região de Londrina quase 70% do volume esperado para todo o mês. De sexta-feira a domingo, foram registrados 104,9 milímetros. A média histórica de outubro é de 154,8 milímetros. Para esta semana, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) prevê a continuidade das áreas de instabilidade e temperaturas mais amenas do que as registradas nos últimos dias de setembro.

“Há uma predisposição que se restabeleceu um tipo de padrão de circulação da atmosfera que determina o escoamento de umidade de regiões tropicais, como a Amazônia, o que não ocorria há muito tempo”, explicou o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, do Simepar. Essa é uma das características que favorecem a formação de nuvens de chuvas na atmosfera da Região Sul do Brasil associada ao deslocamento de frentes frias pelo oceano.







Ao longo de toda esta semana, a previsão meteorológica indica a ocorrência de áreas de instabilidade intercaladas com períodos de melhora no tempo na região de Londrina.



Para esta segunda-feira (4), a expectativa é de chuva com o maior volume esperado para o período das 9 às 15 horas. A temperatura deverá variar de 19 a 27 graus.