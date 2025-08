15º Festival Blues de Londrina começa nesta quinta

Aguardadas com expectativa, a temporada de atrações do 15º Festival Blues de Londrina começam nesta quinta (7) e seguem até sábado no Bar Valentino. Os shows começam pontualmente às 21 horas, como de praxe.





Na primeira noite, Bernardo Manita Trio apresenta o Especial Ray Charles. O pianista, cantor e compositor de Curitiba conserva grande admiração do público graças à sua formação e performance. O artista viveu um período musical em Chicago para aprofundar seus estudos em jazz e blues, sendo bastante prestigiado no Brasil.

ATRAÇÃO INTERNACIONAL





Na sexta (8), a atração internacional é o cantor, gaitista, compositor e produtor natural de Boston. Keith Dunn. Com mais de 30 anos de carreira, trabalhou com Muddy Waters, Etta James, Jimi Hendrix, Ella Fitzgerald e Countie Basie.

A banda londrinense Morgado abre o show. Guitarrista e vocalista, Morgado, que dá nome à banda, já se apresentou na Argentina, Áustria, França e Suíça, em diversos festivais entre eles: 50° Montreux Jazz Festival, o mais conhecido festival de música da Suíça.





Em sua turnê pelo Brasil, Keith Dunn é acompanhado da banda brasileira The Simi Bross, formada pelos irmãos guitarristas Danilo e Nicolas Simi, que somam mais de 20 anos de carreira sempre atuando no gênero Blues, Soul e R&B. Muito dinâmico e com gama de diferentes projetos, Dunn é presença de destaque em festivais em todo mundo, cumprindo a promessa que fez a Muddy Waters de manter o blues vivo.

The Simi Bross são frequentemente convidados para participar de festivais nos Estados Unidos e Europa e já tocaram com gigantes musicais do gênero. Em fase de produção do seu primeiro álbum, a dupla pretende expandir o campo de atuação na Europa nos próximos anos, ao mesmo tempo em que firmam sua posição entre os principais grupos da cena cultural independente do Brasil.





ATRAÇÕES DE SÁBADO

No sábado (9) tem a dobradinha Acústico Blues Trio e a cantora paulistana Mamá Trindade. Considerados os anfitriões do blues em Londrina, o Acústico Blues Trio tem carreira consolidada e mais de duas décadas dedicadas à arte.





De olho na atualidade, a banda confirma como o blues é a referência de vários estilos musicais, busca a modernidade e conserva sua originalidade. Sinônimo de qualidade musical e diversidade, não é acaso a participação em todas as edições do Festival Blues de Londrina.

Liderado por Kiko Jozzolino, guitarra; Elieser Botelho JR, guitarra; Vinicius Zanin, voz, o Acústico Blues. E ainda: Gabriel Zara, baixo; Bruno Cotrim, bateria; Mateus Gonsales, piano e ainda participação especial de Allice Tirolla na voz e Igor Kasuya na gaita.





Mamá Trindade é uma cantora paulistana que se destaca pela identidade, performance e estilo envolvente. Mamá tem conquistado o público brasileiro com sua presença de palco imponente e seus shows são uma celebração da música, combinando com clássicos do blues, soul, pop rock e brasilidades como samba e bossa nova. A artista tem se destacado nas pricipais casas de show de São Paulo e preparou um repertório especial para esta edição.

SERVIÇO

15º Festival de Blues de Londrina

Quando: Quinta (7), sexta (8) e sábado (9), às 21 horas

Onde: Bar Valentino - Rua Prefeito Faria Lima, 486

Valor: R$ 600,00 (mesa 4 lugares) (43) 98823 0258 / Avulsos R$100 (Sympla)





