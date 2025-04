SRP confirma nova atração musical; ExpoLondrina começa dia 4 de abril

Comprometida em superar a cada edição o sucesso de seus eventos, a SRP (Sociedade Rural do Paraná) confirmou na manhã de quinta-feira (27), seu legado. A menos de dez dias do início da 63ª ExpoLondrina, o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo El-Kadre, ao lado do diretor da Diverti, André Martinez, anunciou uma nova atração: trata-se da contratação do artista Jiraya Uai, cuja performance tem feito fama para além das fronteiras. O show será no dia 10 de abril, data em que também se apresentam Luan Pereira e Lauana Prado. Uma curiosidade: foi Jiraya Uai quem pediu para se apresentar na Expolondrina 2025, pois distingue o nível e a projeção da feira agropecuária e industrial.





Reconhecido pela presença de palco excêntrica, criativa e carismática, Jiraya Uai personifica a miscigenação, a começar pela criação da alcunha artística. Seu nome de batismo é Andrew Bonfim e o artístico é uma combinação da personagem de mangá Jiraya com a expressão típica mineira "Uai". Já a famigerada frase "virado no Jiraya", que indica mau humor, não tem qualquer relação com a identidade do artista, que é definido por sua animação intensa. DJ e goiano, Jiraya Uai tem 27 anos. Seu maior sucesso é "Olha o Trem" e sua popularidade o coloca em evidência como o Cowboy do Eletrofunk e inúmeras canções que certamente irão ter coro na 63ª ExpoLondrina.

Em contagem regressiva para a abertura do evento que é considerado o maior festival do agro do País, o diretor da Diverti, André Martinez, reconhece os desafios e apostas no setor de entretenimento. Com as vendas de ingresso de vento em popa, Martinez explica que artistas de carreiras longeva e os novos no pedaço possuem papéis importantes, sobretudo no que diz respeito a privilegiar os anseios do público. "Londrina abre o circuito sertanejo de seis praças e tudo o que acontece aqui nos serve de toada para nos planejarmos para até o fim do ano, quando concluímos o circuito", explica. Assim, nomes consagrados como Daniel e Luan Santana integram a programação do Parque Governador Ney Braga. Depois de Londrina, o circuito segue por Ribeirão Preto, Pedro Leopoldo, Barretos, Jaguariúna, e finaliza a jornada em Caldas Novas.

Outra novidade neste ano é a premiação do Rodeio. O grande vencedor será contemplado com uma casa própria em sua cidade. "Num formato diferente e com um olhar para os esportes praticados dentro da arena durante a Expolondrina, vamos premiar o vencedor do rodeio neste ano com uma casa toda aquecida com energia solar". Um dos patrocinadores, de acordo com o diretor da Diverti, é a Eco Power. "Trata-se de um esporte tradicional e estamos trabalhando o esporte cada vez com mais afinco e mais responsabilidade". Neste ano, as apresentações de Rodeio serão realizadas no primeiro fim de semana da feira e essa é também uma estratégia da Diverti, que segue em permanente análise e evolução quando o assunto é entretenimento.





Também em contínuo compromisso com ações sociais, em Londrina o Hospital do Câncer é a entidade beneficiada pela Expolondrina. Dentro da programação de shows, Martinez lembra os visitantes sobre uma ação que faz bastante sucesso. Trata-se do "Um Minuto do Hospital do Câncer". O narrador da festa provoca os visitantes a realizarem uma doação por Pix. "No mesmo instante, passado esse minuto de doação, todos concorrem a um up grade no ingresso podendo passar para a pista de um camarote Brahma. Como isso é feito ali na hora, é uma adesão bem bacana à filantropia e no ano passado foram doados naquele minuto cerca de R$ 7 mil reais para o Hospital do Câncer", incentiva.

63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina

Quando: de 4 a 13 de abril

Onde: Parque de Exposições Governador Ney Braga - Av. Tirandentes, 6275

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/expolondrina2025arena