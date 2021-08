Tom Cruise tem carro e pertences roubados em filmagens de Missão: Impossível 7

Tom Cruise, 59, teve uma dor de cabeça daquelas durante as gravações do filme "Missão: Impossível 7", na Inglaterra. As bagagens e pertences do ator foram roubados após ladrões levarem o carro do segurança dele.



Continua depois da publicidade





De acordo com o The Sun, os ladrões usaram de alta tecnologia para conseguir levar o veículo. Eles tinham scanners que clonaram o sinal da chave por aproximação original. Dessa forma, conseguiram entrar na BMW avaliada em R$ 700 mil sem transtornos.

Continua depois da publicidade





Horas depois, segundo a polícia local, o carro foi recuperado, mas os itens de Cruise, avaliados em "milhões de libras", não estavam dentro. Segundo fontes do jornal, Cruise ficou louco de raiva com essa situação.

Continua depois da publicidade





Em andamento





As gravações da sétima versão do filme "Missão: Impossível" estão acontecendo. E uma cena de um trem despencando de um penhasco já viraliza nas redes sociais.

Continua depois da publicidade





Nas imagens, é possível ver o trem descarrilando e caindo. Tudo foi filmado, até mesmo com auxílio de um helicóptero, para o longa que tem previsão de estreia para maio de 2022.

Continua depois da publicidade





A cena foi filmada em Derbyshire, um condado na região de Midlands Oriental, na Inglaterra. A estrela maior do filme, o ator Tom Cruise, estava no local para testemunhar a queda da locomotiva.