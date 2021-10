A Fazenda 13: Gui Araujo é o primeiro confirmado na roça desta quinta

Gui Araujo é o primeiro confirmado na roça que será disputada na quinta-feira (14) em A Fazenda 13 (Record). Além disso, Aline Mineiro, Dayane Melo e Victor Pecoraro disputam a prova do fazendeiro na quarta-feira (13) -quem não vencer, também correrá o risco de ser eliminado nesta semana.

A noite começou com Bil Araújo (Arcrebiano) descobrindo quais eram os poderes das chamas amarela e vermelha. Sem dizer do que se tratavam, ele escolheu ficar com a amarela e entregou a vermelha para Gui.

Logo depois, a apresentadora Adriane Galisteu já pediu para o ex-BBB revelar qual era o poder que ele havia recebido. Bil informou aos colegas que havia ganho uma imunidade.





Além disso, ele também podia escolher um colega para ser imunizado também. Ele deu mais uma semana de permanência para Dynho Alves.

Na sequência, foi a vez do fazendeiro Rico Melquiades anunciar quem era seu indicado à roça. Ele mandou Gui para o primeiro banquinho.





O fazendeiro argumentou que votou no ex-namorado de Anitta por ele fazer jogo sujo e manipular as pessoas. O influenciador, por sua vez, disse que esperava o voto e que, para ele, a opinião de Rico era "igual ao saco de esterco da baia".





Galisteu pediu, então, para Gui revelar qual era o poder da chama vermelha, que ele recebeu de Bil. Ele informou aos colegas que seu voto teria peso duplo.





Depois, começou a votação dos peões (veja abaixo quem votou em quem). Nesse momento, não podiam ser votados os participantes da baia. Eram eles: Dynho, Erasmo Viana, Solange Gomes e Victor.





Com sete votos, Aline foi a mais votada pelos colegas para a roça da semana e ocupou o segundo banquinho. Com isso, ela ganhou o direito de puxar um dos participantes da baia (exceto Dynho, que estava imune). Ela optou por Victor, que ocupou o terceiro banquinho.





O quarto banquinho foi quem sobrou no jogo do resta um. Quem começou foi Victor, que salvou Mileide Mihaile, que salvou Sthe Matos, que salvou Lary Bottino, que salvou Marina Ferrari, que salvou MC Gui, que salvou Erasmo, que salvou Tati Quebra Barraco, que salvou Solange, que salvou Tiago Piquilo, que salvou Valentina Francavilla.





Com isso, Dayane sobrou e pode estar mais uma vez na roça. Ela tinha o direito de definir quem não teria o direito de disputar a prova do fazendeiro e, com isso, mandou Gui Araujo direto para a berlinda.





Veja quem votou em quem:





Erasmo Viana - Sthe Matos

Solange Gomes - Marina Ferrari

Aline Mineiro - Lary Bottino

Mileide Mihaile - Aline Mineiro

Victor Pecoraro - Valentina Francavilla

Marina Ferrari - Dayane Mello

MC Gui - Dayane Mello

Bil Araújo (Arcrebiano) - Aline Mineiro

Sthe Matos - Aline Mineiro

Tati Quebra Barraco - Aline Mineiro

Tiago Piquilo - Dayane Mello

Dayane Mello - Lary Bottino

Lary Bottino - Aline Mineiro

Gui Araujo - Aline Mineiro (peso dois)

Valentina Francavilla - Mileide Mihaile

Dynho Alves - Dayane Mello