Primeira eliminada do top 5 do 'MasterChef Brasil', Melina pede emprego aos chefs em rede nacional

O MasterChef Brasil chegou ao fim para a baiana Melina, de 29 anos. Na noite dessa terça-feira (16), a cozinheira amadora se despediu da competição depois de apresentar um prato que não agradou o paladar dos jurados na prova que uniu a gastronomia brasileira com a mexicana. Durante o desafio, ela deixou o feijão queimar e focou mais no empratamento do que no sabor.

Abalada com o resultado, a participante chegou a pedir uma oportunidade para os chefs antes de deixar a cozinha. “Eu quero um emprego, pois estou desempregada”, desabafou ela, que cursava Letras e fazia estágio em uma escola antes de entrar no programa. Comovidos, Henrique Fogaça e Helena Rizzo se colocaram à disposição.

Em entrevista, a competidora se mostrou animada com a mudança de Salvador para São Paulo. “Quero ir para os dois restaurantes, um em cada turno, se possível. Estou disposta a deixar tudo para trás, chegar com a cara e a coragem para descobrir o que a vida me reserva”, afirmou.

Ao longo de sua trajetória no talent show, Melina enfrentou altos e baixos. Ela foi a participante com mais vitórias individuais, fez grandes amigos e quase foi recordista em cortes no dedo. “Já chorei tudo o que tinha para chorar. Depois que a gente sai do estúdio é que realmente a ficha cai de que estamos indo embora e a experiência vai acabar. Tudo continuará na minha memória e, depois da tristeza, fica o sentimento de gratidão”, pontuou.

Segundo a universitária, o MasterChef foi uma montanha-russa gostosa de se viver. “Descobri o quanto sou resiliente e passei a acreditar mais em mim. Entendi que sou capaz de cair e levantar, controlar a minha cabeça e a minha ansiedade”, concluiu.