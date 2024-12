A voz como instrumento musical é diferencial de show em Londrina

As cantoras londrinenses Natália Lepri e Gabriela Catai apresentam nesta quinta-feira (12), às 19h, na Vila Cultural Triolé, o “Show das Açucenas”, no qual as artistas usam a voz como protagonista dos arranjos musicais.





No palco, as duas cantoras estarão acompanhadas do sanfoneiro Miguel Santos, do violista Rodrigo Poggian e a percussionista Maria Thomé. A entrada é gratuita, e a contribuição será no chapéu.

O show é resultado do trabalho de pesquisa da cantora Natália Lepri , propondo estudo de repertório e criação de um show inédito que carrega como princípio fundamental a utilização da voz como instrumento musical. O repertório popular traz a música nordestina de diferentes épocas, proporcionando ao público uma experiência inédita e ao mesmo tempo nostálgica.





“O que norteou esse trabalho foi o meu mestrado, no qual a voz instrumental acontece quando a construção da performance vocal se apropria do idiomatismo de outros instrumentos, ou seja, de suas linguagens”, explica a cantora Natália Lepri. “Isso quer dizer que a voz é um instrumento extremamente potente com recursos sonoros múltiplos e surpreendentes a serem explorados pelos cantores.”

REFERÊNCIA A HERMETO PASCOAL





Atualmente, o trabalho que destaca a voz instrumental no Brasil estão nas vozes de cantoras como Vanessa Moreno, Ana Malta, Lívia Nestroviski, entre outras. A referência de repertório que norteia a pesquisa de Natália Lepri tem como figura central o multi-instrumentista Hermeto Pascoal.





O compositor contempla a voz em toda a sua obra, e abriu um leque para novas possibilidades de performance vocal, utilizando-a em meio aos naipes de sopro ou cordas, nas canções e até na fala.





