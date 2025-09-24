Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
NATUREZA E SOCIEDADE

'Abraço Ameaça': Londrina recebe exposição com obras do Museu de Arte

Redação Bonde com N.Com
24 set 2025 às 16:58

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) deu início, nessa segunda-feira (22), à exposição “Abraço Ameaça”, composta por obras do acervo do Museu de Arte de Londrina. A entrada é gratuita, e a mostra pode ser visitada das 8h às 17h, com encerramento previsto para janeiro de 2026. A sede da SMC fica na Rua Maestro Egydio Camargo do Amaral, 110, Centro Histórico.


“Abraço Ameaça” tem como tema a relação entre sociedade e natureza. Estão expostas sete obras: “Tramas del Horizonte”, de Rafael Soriano; “Seringueiros”, de Manoel Costa; “Ameaça”, de Antonio H. Amaral; “O Abraço”, de Cláudia Rezende Barbeiro; “Amazônia”, de Víctor Hugo Irazábal; “Palafita Cubatão”, de Dolores Branco; e “Coração Cortado”, de André Arruda Plácido.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A autora de “O Abraço”, Cláudia Rezende Barbeiro, destacou que na época de produção da obra trabalhava com registros de desenhos infantis como um possível resgate de uma linguagem pura e não afetada por convenções de linguagem.


“Foi um processo de autoconhecimento e reconhecimento de identidade muito valioso para mim. As técnicas envolvem o desenho como forma de registro de marcas e expressão, quase que caligráfica, e tinta, também aplicada com esta ciência. As figuras são muito gráficas e o sentido de lógica narrativa se estabelece nos limites do abstrato e do surreal”, disse Barbeiro.

Publicidade


Além da obra “O Abraço”, o livro “Perigo na Floresta”, também de autoria de Barbeiro, fará parte da contação de histórias do Programa Museu Educativo, que integra a programação da Primavera dos Museus. Publicado em 2004 com recursos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), o livro complementa a iniciativa cultural.


A diretora de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Maria Luísa Alves Fontenelle, afirmou que a exposição reúne algumas gravuras da coleção Eco Arte, realizada no contexto da ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. A atual exposição busca provocar um novo olhar sobre as questões ambientais, por meio da mostra e da contação de histórias, promovendo reflexões sobre a relação entre arte e natureza.

Publicidade


“Esta exposição reinventa o lugar da arte em tempos de crise climática, oferecendo a possibilidade de refletir sobre as relações com o meio ambiente. Estão presentes obras de artistas brasileiros, bem como de outros países da América Latina, o que demonstra a amplitude do nosso acervo e a discussão que ultrapassa fronteiras. Essas obras trazem provocações que se mostram mais atuais do que nunca”, complementou Fontenelle.


“Abraço Ameaça” integra a programação local da 19ª Primavera dos Museus, que tem como tema “Museus e Mudanças Climáticas”. Em Londrina, a Primavera dos Museus é celebrada em conjunto com o Sesc Londrina Cadeião/Museu do Café, o Museu Histórico de Londrina e o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, da UEL.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com N.Com

Por Redação Bonde com N.Com.

Secretaria Municipal de Cultura Cultura exposição de arte Museu de Arte Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas