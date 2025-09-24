'Abraço Ameaça': Londrina recebe exposição com obras do Museu de Arte

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) deu início, nessa segunda-feira (22), à exposição “Abraço Ameaça”, composta por obras do acervo do Museu de Arte de Londrina. A entrada é gratuita, e a mostra pode ser visitada das 8h às 17h, com encerramento previsto para janeiro de 2026. A sede da SMC fica na Rua Maestro Egydio Camargo do Amaral, 110, Centro Histórico.





“Abraço Ameaça” tem como tema a relação entre sociedade e natureza. Estão expostas sete obras: “Tramas del Horizonte”, de Rafael Soriano; “Seringueiros”, de Manoel Costa; “Ameaça”, de Antonio H. Amaral; “O Abraço”, de Cláudia Rezende Barbeiro; “Amazônia”, de Víctor Hugo Irazábal; “Palafita Cubatão”, de Dolores Branco; e “Coração Cortado”, de André Arruda Plácido.

A autora de “O Abraço”, Cláudia Rezende Barbeiro, destacou que na época de produção da obra trabalhava com registros de desenhos infantis como um possível resgate de uma linguagem pura e não afetada por convenções de linguagem.





“Foi um processo de autoconhecimento e reconhecimento de identidade muito valioso para mim. As técnicas envolvem o desenho como forma de registro de marcas e expressão, quase que caligráfica, e tinta, também aplicada com esta ciência. As figuras são muito gráficas e o sentido de lógica narrativa se estabelece nos limites do abstrato e do surreal”, disse Barbeiro.

Além da obra “O Abraço”, o livro “Perigo na Floresta”, também de autoria de Barbeiro, fará parte da contação de histórias do Programa Museu Educativo, que integra a programação da Primavera dos Museus. Publicado em 2004 com recursos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), o livro complementa a iniciativa cultural.





A diretora de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Maria Luísa Alves Fontenelle, afirmou que a exposição reúne algumas gravuras da coleção Eco Arte, realizada no contexto da ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. A atual exposição busca provocar um novo olhar sobre as questões ambientais, por meio da mostra e da contação de histórias, promovendo reflexões sobre a relação entre arte e natureza.

“Esta exposição reinventa o lugar da arte em tempos de crise climática, oferecendo a possibilidade de refletir sobre as relações com o meio ambiente. Estão presentes obras de artistas brasileiros, bem como de outros países da América Latina, o que demonstra a amplitude do nosso acervo e a discussão que ultrapassa fronteiras. Essas obras trazem provocações que se mostram mais atuais do que nunca”, complementou Fontenelle.





“Abraço Ameaça” integra a programação local da 19ª Primavera dos Museus, que tem como tema “Museus e Mudanças Climáticas”. Em Londrina, a Primavera dos Museus é celebrada em conjunto com o Sesc Londrina Cadeião/Museu do Café, o Museu Histórico de Londrina e o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, da UEL.

