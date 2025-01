Agenda: confira os shows internacionais mais aguardados no Brasil em 2025

Shakira dá spoiler de show e explica por que turnê começa no Brasil Shakira dá spoiler de show e explica por que turnê começa no Brasil



Olivia Rodrigo

A cantora e compositora estadunidene Olivia Rodrigo, fenômeno do pop, é headliner do Lollapalooza Brasil 2025 e fará sua estreia no Brasil com shows em Curitiba, no dia 26 de março , e em São Paulo, em 28 de março . Os ingressos estão disponíveis através da TicketMaster .



Lollapalooza Brasil

Considerado uma tradição entre os fãs de festivais musicais, Lollapalooza Brasil traz, em 2025, uma line-up recheada de artistas internacionais e nacionais, com destaque para Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Justin Timberlake e Zedd.

O festival vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento .

Alanis Morissette

Além de se apresentar no Lollapalooza Brasil, a cantora canadense Alanis Morissette volta ao Brasil com sua turnê, com um show em Curitiba, no dia 30 de março . Os ingressos já estão à venda no site da TicketMaster .



ABRIL

Stray Kids

O grupo de K-pop Stray Kids retorna ao Brasil com sua turnê mundial dominATE, passando pelo Rio de Janeiro, no dia 1º de abril, e por São Paulo, nos dias 5 e 6 de abril . Os ingressos estão disponíveis para compra no site da TicketMaster .

Scorpions

A lendária banda de rock alemã Scorpions chega ao Brasil para um show no festival Monsters Of Rock, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril . Os ingressos já podem ser adquiridos no site da Eventim .



MAIO

System Of a Down

A banda de metal alternativo System Of a Down volta ao Brasil em 2025, com shows em Curitiba, no dia 6 de maio , no Rio de Janeiro, em 8 de maio , e em São Paulo, nos dias 10 e 11 de maio . Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim .



JULHO

James Blunt

O cantor britânico James Blunt traz sua turnê comemorativa dos 20 anos do ábum Back to Bedlam para o Brasil com uma apresentação única em São Paulo, no dia 8 de julho . Os ingressos podem ser adquiridos no site da TicketMaster .





