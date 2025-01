'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio de filme internacional no Festival de Palm Springs

O filme "Ainda Estou Aqui" recebeu o prêmio de filme internacional no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, nos Estados Unidos, neste domingo (12).





"Para 'Ainda Estou Aqui', por transmitir o horror de uma ditadura sob a perspectiva íntima de uma mãe defendendo não apenas sua família de cinco filhos, mas sua dignidade. Evocando a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, o diretor Walter Salles captura um momento crítico da história em detalhes escrupulosos e convincentes" foi a justificativa do júri que premiou o longa.

O prêmio de melhor atriz em filme internacional foi para Zoe Saldaña, que estrela "Emilia Perez". Já o prêmio de melhor roteiro internacional foi para o italiano "Vermiglio", que também foi premiado em Veneza, no ano passado, com o Grande Prêmio do Júri. No Globo de Ouro, que corou Fernanda Torres como melhor atriz, Saldaña concorreu e levou o prêmio de atriz coadjuvante.





O longa "Manas", da brasileira Marianna Brennand, recebeu menção honrosa. Com Dira Paes, a trama, baseada em várias histórias reais, chocantes e atuais de meninas que sofrem abuso sexual, tanto dentro de casa quanto nas balsas de comércio que circundam a Ilha do Marajó, no Pará, é contada com muita delicadeza.