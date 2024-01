Alexandre Frota recusa proposta do SBT para retornar à emissora após sete anos

Conhecido do público do SBT por ter participado da Casa dos Artistas em 2001 e ter sido ator do humorístico A Praça é Nossa por muitos anos, Alexandre Frota recusou voltar à emissora de Silvio Santos.







O ex-deputado federal por São Paulo foi convidado por Daniela Beyruti, vice-presidente da TV e filha de Silvio Santos, segundo apurou o F5. A ideia é que ele fizesse parte do elenco do programa Agora é Aqui, versão recauchutada do clássico Aqui Agora, sucesso na programação nos anos 1990.



No elenco da atração, já estão confirmados Christina Rocha, ex-Casos de Família; Marcão do Povo, que sairá do Primeiro Impacto; e Léo Dias, que trará notícias sobre celebridades.







O programa irá ao ar das 17h45 às 19h30, e terá o objetivo de bater de frente com o Cidade Alerta, comandado por Luiz Bacci na Record; e o Brasil Urgente com José Luiz Datena na Band.



Frota não aceitou gravar um teste inicialmente com os colegas de elenco, e também não gostou da ideia do projeto. Na sua visão, ele não teria o que agregar a um projeto com viés de jornalístico popular.







Alexandre Frota está fora do SBT desde 2017, quando foi desligado após uma reformulação em A Praça é Nossa. Anteriormente, ele chegou a produzir e dirigir programas, e atuou na novela "Marisol" (2002).







O novo programa faz parte de uma série de mudanças na programação do SBT, que serão estreadas a partir do fim de fevereiro. Um novo programa matinal com Regina Volpato e Michelle Barros, e uma reformulação no SBT Brasil, que será comandado por César Filho, estão previstas.







Procurado, o SBT confirma o convite a Alexandre Frota e diz que ele tem portas abertas na empresa.