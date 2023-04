Aline Wirley, Amanda e Cezar Black se enfrentam no Paredão do BBB23

Nesta terça-feira (11), o público assistiu um BBB 23 (Globo) em modo acelerado. Após a eliminação de Fred Nicácio, os participantes disputaram uma Prova do Líder e depois encararam um Paredão surpresa.





E a 14ª berlinda do reality está formada: Amanda, indicada pela Líder Sarah Aline, Aline Wirley e Cezar Black, os mais votados pela casa, disputam a preferência do público na casa mais vigiada do Brasil.







Na próxima quinta-feira (13), um dos brothers será eliminado e os demais participantes vão disputar uma nova Prova do Líder.