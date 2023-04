Amanda, Domitila e Larissa se enfrentam no 16º Paredão do BBB 23

Diante da grande final do BBB 23 (Globo), marcada para o dia 25 de abril, o reality realizou uma nova Prova do Líder neste domingo (16) logo após a eliminação de Sarah Aline, que se despediu do game com 58,2% dos votos.



Os seis participantes restantes do reality enfrentaram um jogo de tabuleiro, cada um foi representado pelo seu boneco. Após uma disputa acirrada, Ricardo venceu, chegando do outro lado do tabuleiro primeiro. O biomédico não conteve a emoção e gritou muito.





Após a eliminação de Sarah Aline e a disputa pela Prova do Líder, os brothers precisaram formar o décimo sexto Paredão da temporada. Ricardo indicou Amanda ao Paredão. A pessoa mais votada da casa foi Domitila Barros. A modelo teve direito a um Contragolpe e puxou Larissa.





Sendo assim, o Paredão ficou formado por Amanda, Domitila e Larissa.