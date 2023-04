Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila se enfrentam no Paredão

A dinâmica do Paredão deste domingo (2) do BBB 23 (Globo) foi bem longa complexa. A Líder Aline Wirley indicou Domitila.





Larissa e Amanda foram as mais votadas pela casa e puderam dar uma imunidade relâmpago cada. Elas imunizaram Ricardo e Fred Nicácio, respectivamente. Os dois que restaram, Marvvila e Cezar Black, foram direto para o Paredão.





A dona do Poder Curinga, Sarah Aline, ficou imune, então não pode ser votada. Como Anjos da semana, Larissa e Amanda imunizaram Bruna Griphao, então a atriz também não pode ser votada.





Amanda, Cezar Black, Larissa e Marvvila participam da Prova Bate-Volta. Mas apenas Cezar Black se salvou. Sendo assim, o Paredão terminou formado com Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila.





Porém, o que os brothers não sabem é que nesta votação, o público deve votar para definir qual participante deve ficar na casa.



Saiba como foi formado o Paredão:



- Poder Curinga: dono do Poder Curinga está imune;

- Dupla de Anjos: imunizou uma pessoa;

- Líder indica;

- Casa vota: cada jogador votou em duas pessoas. Os dois mais votados estão no Paredão;

- Restam dois: 1º e 2º emparedados pela deram uma imunidade relâmpago cada. Os dois que restarem estão no Paredão;

Prova Bate-Volta: vencedor se livra da berlinda;

= Está formado o Paredão Quádruplo.