Ana Hickmann afirma que teve medo de assumir namoro com Edu Guedes

Ana Hickmann, 43, contou que teve medo de assumir a relação com Edu Guedes, 49.



Ao responder perguntas dos fãs, a apresentadora contou que partiu dela o primeiro beijo, mas que teve medo de iniciar uma nova relação.





"Fiquei com medo de me envolver porque não queria prejudicar o Edu, sempre tive muito carinho como amiga, o carinho foi se transformando em outra coisa e eu tive medo, medo, sim, com o que poderiam fazer contra ele, e não com relação ao julgamento, mas sim em relação ao bem-estar dele", afirma.



Ana disse que chegou a pensar em não dar continuidade à relação. "Você enfrentou e vem enfrentando situações bem delicadas por mim. Eu falei: 'não vamos continuar junto porque você não precisa passar por isso'"

Edu logo respondeu: 'Eu fiz essa escolha'.





Sobre o receio de se envolver, Ana disse que era um problema e Edu se declarou para a amada.





"Não, você não é um problema, você está passando por um problema. Como amigo, eu queria te ajudar, depois, eu tive a certeza da gente ficar junto pela pessoa que você é, independente dos problemas que você está passando, o que mais me faz ficar do seu lado é ver o seu sorriso todo dia, ver como você cuida do seu filho", diz Edu Guedes.