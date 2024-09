Ana Hickmann e Edu Guedes oficializam noivado e dão prévia do casamento

Os apresentadores Ana Hickmann, 43, e Edu Guedes, 50, oficializaram o noivado na tarde deste sábado (14) na fazenda do cozinheiro em Araras, interior de São Paulo.





A celebração intimista teve a presença de familiares e amigos bem próximos. "Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel [de imagens]? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos. Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos", disse Ana em uma publicação.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Ana usou um vestido com mais de 100 mil pérolas bordadas, num modelito especialmente feito para se destacar com o brilho do dia. O vestido também tinha saia godê dupla, mais curta na frente e mais longa atrás, com uma leve transparência.





Em maio, em entrevista ao F5, Guedes já falava sobre o desejo de subir ao altar com Hickmann. "Já falamos de casamento, sim, só ainda não estipulamos a data. Mas acreditamos nisso num futuro. Antes, ela precisa resolver problemas pelos quais está passando. Mas o casamento vai sair", disse.





O namoro com Hickmann foi oficializado em março após a separação conturbada pela qual a modelo e apresentadora passou. Ana acusou Alexandre Correa, com quem ficou casada por 25 anos, de agressão. E na Justiça existe um processo em andamento do chef contra Alexandre por difamação.