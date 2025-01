Anitta faz show no BBB 25 nesta quarta-feira

No 'BBB 25', os laços afetivos estão representados não só na entrada em dupla dos participantes, mas por uma dinâmica inédita com convidados que acontece nas primeiras semanas do jogo.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Trata-se do "Show de quarta", quando um artista visita a casa do reality junto a alguém com quem tem um laço forte de parentesco ou amizade, e faz uma apresentação musical para os confinados.





Publicidade

Diferentemente das já conhecidas festas semanais do BBB, que se mantém às sextas ou sábados nesta edição, a nova dinâmica tem os artistas ainda mais próximos dos participantes, e a relação entre o cantor e seu amigo ou familiar aparece de maneira inusitada no programa.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: