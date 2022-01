Anitta se apaixona por Rodrigo do BBB 22, mas pede que não seja 'bolsominion'

Mais uma vez, Anitta, 28, se encanta por um participante do Big Brother. No ano passado, ela havia flertado pelas redes sociais com Arthur, e na edição 22 considera Rodrigo um homem interessante.

Pelas redes sociais, ela foi direta. "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte. Não seja hétero top, bolsominion, machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu a artista.

A equipe do brother interagiu com a cantora e disse que "shippa" o casal, nome usado para quando enxergam com bons olhos o envolvimento. E Anitta seguiu com sua opinião e pediu mais detalhes sobre o modelo.





"Conta aí, ele é bolsominion? Se for arrependido já vale", emendou a cantora. Depois, ela resolveu vasculhar seu próprio Instagram e descobriu que Rodrigo já havia mandado uma mensagem particular para ela. "Opa que eu achei DM antiga no insta se declarando. Vamos aguardar os acontecimentos", finalizou.





No último domingo (16), Anitta esteve no programa Domingão com Huck (Globo) para estrear o quadro Um Crush Para Anitta. A atração rendeu diversos comentários nas redes sociais e um beijo no palco para a artista e seu escolhido.

"Eu estou igual a Anitta... Precisando de um programa de TV em canal aberto, audiência nacional, para arrumar um crush! Só assim mesmo", escreveu uma internauta. No quadro, a cantora conheceu três homens e precisou escolher um deles como seu crush.





Os candidatos eram Hugo, Bruno e Matheus, escolhidos por Giovanna Lancelotti, Pocah e Juliette. O programa fez conversas do trio com a cantora, dando detalhes como signo e informações sobre as famílias. O vencedor da disputa foi o alagoano e poeta digital Hugo Novaes.





Em 2019, Anitta usou as redes sociais para fazer uma revelação bastante ousada. Segundo a artista,

quando está solteira ela gosta de transar com qualquer coisa que cruze o seu caminho.





A declaração foi dada em espanhol. Anitta estava na Colômbia divulgando seus trabalhos e participando de

programas de rádio. Mas nas horas vagas ela contou que gostava de passear pela região e encontrar muita gente bonita.





"Estou muito feliz que hoje tenho um namorado [Pedro Scooby, na época]. Isso é incrível, porque se fosse antes, vindo para cá, que a cada lugar que você entra tem uma pessoa bonita, um cara lindo, uma mulher linda, seria louco. Não deixaria nada sem passar por mim depois de um tempo viajando pela Colômbia, porque o que foi isso", disse.