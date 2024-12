Ano de 2025 vai exigir paciência, avisa numeróloga de Londrina

Entre as considerações, a numeróloga adianta que cada um poderá se sentir impelido a olhar fotos antigas, reler o diário de adolescência, reencontrar amigos que não vê há muito tempo, revisitar lugares da infância ou locais que frequentou. "A resgatar suas memórias. Olhar o ontem para ter uma visão global da sua trajetória e compreender o seu lugar no mundo hoje".

Weill aponta que 2025 é um ano 9. "E como ele é mais lento – especialmente no período entre março e setembro – ele vai lhe pedir paciência para obter resultados. Por outro lado, isso vai lhe ajudar, uma vez que ele favorece um processo de interiorização e uma reavaliação profunda do seu passado e uma busca maior de significado".

Partindo da premissa de que cada novo ano é cercado de expectativas e a numerologia traz indicações do ano e permite que cada um possa se situar corretamente e fundamentar melhor as suas decisões, esse é o momento de tratar do tema.

Resoluções

É hora também de finalmente cumprir algumas das resoluções da lista “a fazer” que vem sendo adiada há anos, como fazer as reformas necessárias na casa dos pais, cuidar da aposentaria do avô, vender o carro que está sempre dando problema - sempre deixadas para depois. Enfim, solucionar as questões que lhe prendem no passado. "É importante que você faça tudo isso agora! O ano de 2026 deve trazer muitas mudanças, mas é preciso que você esteja livre para aproveitá-las", alerta.

Além disso, em seu estudo, Weill esclarece que este é um ano para resolver pendências e assuntos inacabados. "A vida vai muitas vezes lhe trazer pessoas e situações do passado para que você as reveja com um novo olhar. Aproveite a oportunidade para dizer o que precisa ser dito, curar feridas, repensar relações e finalizar questões pessoais e profissionais que ficaram mal resolvidas", orienta.

NO TRABALHO

Na área profissional, este ano não favorece o arriscar-se impulsivamente em grandes projetos arrojados, mas colocar as ideias em ação passo a passo para crescer gradativamente. Buscar sistema e ordem nas suas atividades. Desenvolver métodos que organizem melhor o trabalho do dia-a-dia. Construir um ambiente harmonioso em equipe e no contato com os clientes. E também cuidar do cotidiano.

Alguns meses devem ser aproveitados: março pode facilitar a tomada de decisões importantes e uma organização maior nos negócios; maio pode abrir campo para iniciativas independentes e novos empreendimentos; e junho pode lhe ajudar a impulsionar as suas metas. Aproveite para impulsionar a divulgação do seu trabalho ou marcar reuniões e eventos importantes.





DINHEIRO

A área financeira é um dos focos do ano e traz a capacidade de realizar os seus objetivos. No entanto, pode haver oscilações, com grandes altos e baixos – momentos em que há um grande crescimento para em seguida o ritmo se torne bem mais lento. Isso pode trazer insegurança, mas sabendo disso, siga em frente e mantenha-se firme para alcançar o que quer. E fique atento em setembro e outubro, pois podem abrir possibilidades para novos campos de rendimentos ou maior autonomia.





RELACIONAMENTOS

Os relacionamentos não estão tão dinamizados, especialmente no 1º semestre. A comunicação com as pessoas pode estar dificultada, predispondo a demora, situações confusas ou mesmo fofocas. Isso vai exigir maior atenção, paciência e esforço para que as conversas e entendimentos sejam claros, não deixando margem para expectativas errôneas, mal entendidos, ou “enrolações”.





As parcerias estáveis, como o casamento, passam por uma fase mais introspectiva, de observação e análise da relação, buscando uma compreensão mais profunda do outro e da dinâmica da parceria. Já os namoros mais descompromissados estão favorecidos, embora haja uma tendência a maior seletividade este ano. Janeiro e fevereiro ativam essa área, assim como junho e julho.





COMUNIDADE

O ano 9 traz grande ênfase sobre a nossa responsabilidade social, portanto a revisão de vida deve ser feita não apenas sobre as questões individuais, mas também sobre os grandes temas coletivos da cidade, país e planeta. As preocupações com a fome, moradia e condições de vida das populações.





Assim, é o momento também de rever a nossa relação com o meio ambiente, que nos últimos anos cada vez mais exige atenção - em razão das mudanças climáticas, secas e inundações, mostrando a sua importância para a sobrevivência da espécie humana. Não é mais possível adiar a consciência de que a humanidade faz parte de um todo maior, que é necessário preservar. E um ano 9 traz esse sentido para todos nós.





