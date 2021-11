Após afastamento de mais de um mês, Fátima Bernardes retorna ao 'Encontro'

Após mais de um mês afastada para a realização de uma cirurgia no ombro, Fátima Bernardes, 59, volta a apresentar o programa Encontro, na Globo, na segunda (22). Ela fez o anúncio de seu retorno nesta quarta (17) no Instagram.

"Estou muito feliz de voltar. Foi um período difícil, de muito exercício. Na verdade, nas duas últimas semanas eu pude me exercitar melhor, antes fiquei com o braço muito parado. Mas estou muito feliz, ainda não vai dar para fazer muitas estripulias [...], mas vai ser muito bom estar com você novamente", disse ela.

Fátima não apresenta o Encontro desde 11 de outubro. No dia seguinte, ela foi submetida a cirurgia para recuperação de um tendão. Quase um mês depois da operação, ela mostrou em vídeo no Instagram que o braço ainda não tinha voltado ao normal, e que ela começaria as sessões de fisioterapia. "Devagar, a gente vai chegar aos 100%, que é o que eu quero", afirmou na ocasião.





Durante o período em que ficou afastada, o Encontro foi apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta, do É de Casa.