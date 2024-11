Após lançar novo álbum em dezembro, Anitta vai fazer show em Curitiba

Uma coisa é certa: Anitta combina muito com o Carnaval! A cantora anunciou no domingo (24) o lançamento do seu novo álbum, “Ensaios da Anitta” - mesmo nome da turnê especial que chega a Curitiba, dia 15 de fevereiro, na Pedreira Paulo Leminski.





Segundo a cantora, o novo trabalho que chegará às plataformas digitais no dia 05 de dezembro tem “todos os ritmos” e contará com participações especiais de Ivete Sangalo, Simone Mendes, além de regravações de seus maiores sucessos da carreira.

ENSAIOS DA ANITTA EM CURITIBA





A aguardada temporada pré-carnavalesca da cantora retorna em 2025 maior do que nunca. Com o tema “Maratona de Jogação”, a cantora se apresenta em Curitiba no dia 15 de fevereiro, na Pedreira Paulo Leminski - o maior palco a céu aberto da América Latina.





